Италия
24 октября 2025, 22:59 | Обновлено 24 октября 2025, 23:00
Довбик определился со своим будущим. Уже проинформировал агента

Украинский форвард намерен сменить клуб

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик намерен покинуть клуб. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 28-летний футболист уже уведомил своего агента о том, что хочет сменить команду. Ведется работа над поиском вариантов продолжения карьеры Артема, в том числе арендных.

В Риме, в свою очередь, намерены избавиться от одного из форвардов уже зимой – либо от Довбика, либо от Фергюсона. ирландец в клубе нахъодится на правах аренды на один сезон его проинформировали о том, что соглашение может быть разорвано зимой.

В текущем сезоне Артем Довбик провел девять матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться одним забитым мячом и одной голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что в Италии оценили игру Довбика после неожиданного поражения в Лиге Европы.

Артем Довбик Рома Рим трансферы трансферы Серии A Эван Фергюсон
Даниил Кирияка Источник: La Gazzetta dello Sport
New Zealander
Довбик і в збірній теж так грає. Рома зробила велику помилку не вивчивши стабільність гравця. Хороший форвард має показати стабільні показники не один сезон, а мінімум два для того щоб можна було судити про стабільність. 
Ответить
0
Андрій Ге55
Буває, що команді не везе з тренером.
Ответить
0
odiniznashih
 Гасперини надо менять. Делов в Риме у него не будет, не его это команда.
Был Раньери - и Довбик забивал и команда играла.
А сейчас дело не в Довбике, все намного сложнее.
Ответить
0
Saar
Я радий за Рому. Довбик просто займає місце на полі. 1 гол-це жесть.
Ответить
-3
Andy_P
Кипр, Венгрия, Чехия. Турция - в лучшем случае.
Ответить
-5
Показать Скрыть 1 ответ
