Довбик определился со своим будущим. Уже проинформировал агента

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик намерен покинуть клуб. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 28-летний футболист уже уведомил своего агента о том, что хочет сменить команду. Ведется работа над поиском вариантов продолжения карьеры Артема, в том числе арендных.

В Риме, в свою очередь, намерены избавиться от одного из форвардов уже зимой – либо от Довбика, либо от Фергюсона. ирландец в клубе нахъодится на правах аренды на один сезон его проинформировали о том, что соглашение может быть разорвано зимой.

В текущем сезоне Артем Довбик провел девять матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться одним забитым мячом и одной голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что в Италии оценили игру Довбика после неожиданного поражения в Лиге Европы.