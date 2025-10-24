Довбик определился со своим будущим. Уже проинформировал агента
Украинский форвард намерен сменить клуб
Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик намерен покинуть клуб. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, 28-летний футболист уже уведомил своего агента о том, что хочет сменить команду. Ведется работа над поиском вариантов продолжения карьеры Артема, в том числе арендных.
В Риме, в свою очередь, намерены избавиться от одного из форвардов уже зимой – либо от Довбика, либо от Фергюсона. ирландец в клубе нахъодится на правах аренды на один сезон его проинформировали о том, что соглашение может быть разорвано зимой.
В текущем сезоне Артем Довбик провел девять матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться одним забитым мячом и одной голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что в Италии оценили игру Довбика после неожиданного поражения в Лиге Европы.
