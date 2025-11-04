ВИДЕО. Фанаты Ливерпуля освистали Трента перед матчем с Реалом на Энфилде
Александер-Арнольд остался в резерве сливочных на игру ЛЧ против бывшей команды
Фанаты английского Ливерпуля освистали 27-летнего английского правого защитника мадридского Реала Трента Александера-Арнольда перед матчем четвертого тура Лиги чемпионов.
Болельщики не очень гостеприимно приняли бывшего игрока своей команды – летом 2025 года Трент свободным агентом покинул мерсисайдцев и присоединился к сливочным.
Наставник Реала Хабиа Алонсо оставил Трента в резерве. На позиции правого фулбека играет Федерико Вальверде.
Trent heavily booed as he should be. 🐀 pic.twitter.com/LCoW9ax7X7— Samuel (@SamueILFC) November 4, 2025
🚨 Liverpool fans boo Trent as he returns at Anfield as Real Madrid player. 🔊🏴@defcentral 🎥 pic.twitter.com/WdVdIj8pyQ— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 4, 2025
