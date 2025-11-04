Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Фанаты Ливерпуля освистали Трента перед матчем с Реалом на Энфилде
Лига чемпионов
04 ноября 2025, 22:40 |
ВИДЕО. Фанаты Ливерпуля освистали Трента перед матчем с Реалом на Энфилде

Александер-Арнольд остался в резерве сливочных на игру ЛЧ против бывшей команды

04 ноября 2025, 22:40 |
ВИДЕО. Фанаты Ливерпуля освистали Трента перед матчем с Реалом на Энфилде
Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд

Фанаты английского Ливерпуля освистали 27-летнего английского правого защитника мадридского Реала Трента Александера-Арнольда перед матчем четвертого тура Лиги чемпионов.

Болельщики не очень гостеприимно приняли бывшего игрока своей команды – летом 2025 года Трент свободным агентом покинул мерсисайдцев и присоединился к сливочным.

Наставник Реала Хабиа Алонсо оставил Трента в резерве. На позиции правого фулбека играет Федерико Вальверде.

ВИДЕО. Фанаты Ливерпуля освистали Трента перед матчем с Реалом на Энфилде

Трент Александер-Арнольд видео болельщики фанаты Ливерпуль Реал Мадрид Ливерпуль - Реал Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
