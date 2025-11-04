ВИДЕО. Фанаты Ливерпуля освистали Трента перед матчем с Реалом на Энфилде

Фанаты английского Ливерпуля освистали 27-летнего английского правого защитника мадридского Реала Трента Александера-Арнольда перед матчем четвертого тура Лиги чемпионов.

Болельщики не очень гостеприимно приняли бывшего игрока своей команды – летом 2025 года Трент свободным агентом покинул мерсисайдцев и присоединился к сливочным.

Наставник Реала Хабиа Алонсо оставил Трента в резерве. На позиции правого фулбека играет Федерико Вальверде.

Trent heavily booed as he should be. 🐀 pic.twitter.com/LCoW9ax7X7 — Samuel (@SamueILFC) November 4, 2025