Экс-тренер Шахтера мог возглавить Манчестер Юнайтед, если бы не эта причина
Роберто Де Дзерби всерьез рассматривали на замену Эрику тен Хагу
Бывший коуч «Шахтера» Роберто Де Дзерби мог возглавить «Манчестер Юнайтед», заменив нидерландца Эрика тен Хага.
Сообщается, что английский клуб всерьез рассматривал возможность сотрудничества с итальянцем, но камнем преткновения в переговорном процессе для сторон стали финансовые условия.
Назначение Де Дзерби рассматривалось перед началом сезона-2024/25. Тогда МЮ оценивал варианты для замены тен Хага, и итальянец был приоритетом номер один, но так как договориться с ним не вышло, боссы «красных дьяволов» решили предложить новое соглашение нидерландцу, оформив с ним контракт на два сезона.
Напомним, летом 2024 года Роберто Де Дзерби принял предложение от «Марселя», уехав работать во французскую Лигу 1, где остается и по сей день.
