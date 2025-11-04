Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Экс-тренер Шахтера мог возглавить Манчестер Юнайтед, если бы не эта причина
Англия
04 ноября 2025, 21:17
0

Экс-тренер Шахтера мог возглавить Манчестер Юнайтед, если бы не эта причина

Роберто Де Дзерби всерьез рассматривали на замену Эрику тен Хагу

Экс-тренер Шахтера мог возглавить Манчестер Юнайтед, если бы не эта причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Бывший коуч «Шахтера» Роберто Де Дзерби мог возглавить «Манчестер Юнайтед», заменив нидерландца Эрика тен Хага.

Сообщается, что английский клуб всерьез рассматривал возможность сотрудничества с итальянцем, но камнем преткновения в переговорном процессе для сторон стали финансовые условия.

Назначение Де Дзерби рассматривалось перед началом сезона-2024/25. Тогда МЮ оценивал варианты для замены тен Хага, и итальянец был приоритетом номер один, но так как договориться с ним не вышло, боссы «красных дьяволов» решили предложить новое соглашение нидерландцу, оформив с ним контракт на два сезона.

Напомним, летом 2024 года Роберто Де Дзерби принял предложение от «Марселя», уехав работать во французскую Лигу 1, где остается и по сей день.

Источник: Yardbarker
