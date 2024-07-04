ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед продлил контракт с главным тренером

«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с главным тренером Эриком тен Хагом.

Новое соглашение рассчитано до июня 2026 года.

54-летний нидерландский специалист возглавляет «Ман Юнайтед» с 2022 года. В сезоне-2023/24 манкунианцы заняли 8-е место в турнирной таблице АПЛ и выиграли Кубок Англии.

Ранее сообщалось, что в тренерском штабе тен Хага будут изменения.