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Англия
04 июля 2024, 13:20 | Обновлено 04 июля 2024, 13:25
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0

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед продлил контракт с главным тренером

Эрик тен Хаг останется в команде до лета 2026 года

04 июля 2024, 13:20 | Обновлено 04 июля 2024, 13:25
135
0
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед продлил контракт с главным тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с главным тренером Эриком тен Хагом.

Новое соглашение рассчитано до июня 2026 года.

54-летний нидерландский специалист возглавляет «Ман Юнайтед» с 2022 года. В сезоне-2023/24 манкунианцы заняли 8-е место в турнирной таблице АПЛ и выиграли Кубок Англии.

Ранее сообщалось, что в тренерском штабе тен Хага будут изменения.

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Манчестер Юнайтед продление контракта Эрик тен Хаг
Владимир Клепач Источник: ФК Манчестер Юнайтед
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