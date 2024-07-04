Англия04 июля 2024, 13:20 | Обновлено 04 июля 2024, 13:25
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ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед продлил контракт с главным тренером
Эрик тен Хаг останется в команде до лета 2026 года
04 июля 2024, 13:20 | Обновлено 04 июля 2024, 13:25
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«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с главным тренером Эриком тен Хагом.
Новое соглашение рассчитано до июня 2026 года.
54-летний нидерландский специалист возглавляет «Ман Юнайтед» с 2022 года. В сезоне-2023/24 манкунианцы заняли 8-е место в турнирной таблице АПЛ и выиграли Кубок Англии.
Ранее сообщалось, что в тренерском штабе тен Хага будут изменения.
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