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  4. Легенда Манчестер Юнайтед может войти в тренерский штаб тен Хага
Англия
24 июня 2024, 16:34 |
204
0

Легенда Манчестер Юнайтед может войти в тренерский штаб тен Хага

Рууд ван Нистелрой возвращается в клуб в новой роли

24 июня 2024, 16:34 |
204
0
Легенда Манчестер Юнайтед может войти в тренерский штаб тен Хага
Getty Images/Global Images Ukraine. Рууд ван Нистелрой

Легендарный экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Рууд ван Нистелрой может вернуться в клуб в качестве ассистента главного тренера Эрика тен Хага. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

«Красные дьяволы» уже вышли на 47-летнего нидерландского специалиста с соответствующим предложением. Также на руках у ван Нистелроя есть предложение стать главным тренером «Бернли». Ранее интерес к нему проявлял «Лестер».

Ван Нистелрой остается без работы с мая прошлого года, когда он покинул «ПСВ». Он возглавлял клуб из Эйндховена с марта 2022 года и покинул по своей инициативе, поскольку не чувствовал достаточной поддержки со стороны руководства клуба.

В качестве игрока ван Нистелрой выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2001 по 2006 годы.

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Манчестер Юнайтед Руд ван Нистелрой Эрик тен Хаг Бернли Фабрицио Романо
Олег Дидух Источник: Фабрицио Романо
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