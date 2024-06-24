Легенда Манчестер Юнайтед может войти в тренерский штаб тен Хага

Легендарный экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Рууд ван Нистелрой может вернуться в клуб в качестве ассистента главного тренера Эрика тен Хага. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

«Красные дьяволы» уже вышли на 47-летнего нидерландского специалиста с соответствующим предложением. Также на руках у ван Нистелроя есть предложение стать главным тренером «Бернли». Ранее интерес к нему проявлял «Лестер».

Ван Нистелрой остается без работы с мая прошлого года, когда он покинул «ПСВ». Он возглавлял клуб из Эйндховена с марта 2022 года и покинул по своей инициативе, поскольку не чувствовал достаточной поддержки со стороны руководства клуба.

В качестве игрока ван Нистелрой выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2001 по 2006 годы.