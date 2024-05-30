Легендарный форвард может заменить Мареску в Лестере

Новым главным тренером «Лестера» может легендарный Рууд ван Нистелрой. Об этом сообщает журналист Саша Тавольери.

Нынешний главный тренер «Лестера» Энцо Мареска вскоре должен возглавить «Челси». На замену ему рассматривается кандидатура экс-форварда «Манчестер Юнайтед» и «Реала».

Ван Нистелрой остается без работы с мая прошлого года, когда он покинул «ПСВ». Он возглавлял клуб из Эйндховена с марта 2022 года и покинул по своей инициативе, поскольку не чувствовал достаточной поддержки со стороны руководства клуба.