Челси согласовал назначение Марески новым главным тренером

«Челси» согласовал назначение итальянца Энцо Марески на пост нового главного тренера первой команды. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Соглашение заключено на срок до июня 2029 года, на пять лет.

Контракт также включает опцию продления до июня 2030 года. Также сообщается, что «Челси» выплатит компенсацию «Лестеру».

Отметим, что 44-летний Мареска вместе с «Лестером» выиграл Чемпионшип. Ранее Энцо работал ассистентом в «Манчестер Сити», «Вест Хэме», «Парме», «Севилье» и «Асколи».

Ранее сообщалось о еще двух кандидатах.