Без топ-тренеров. Челси сократил список претендентов до трех фамилий

По информации Sky Sports, «Челси» сократил список претендентов на пост тренера до трех фамилий. В списке два наставника, которые работали в Чемпоншипе и вывели команды в АПЛ – Энцо Мареска из «Лестера» и Киран Маккенна из «Ипсвича», а также тренер «Брентфорда» Томас Франк.

В клубе считают, что все трое имеют нужные качества, чтобы заменить Маурисио Почеттино.

Ожидается, что назначение состоится на следующей неделе, потому что у всех специалистов есть действующие контракты, поэтому нужно будет договариваться о сумме расторжения.

Сообщается, что «Челси» подпишет долгосрочный контракт, а новый тренер получит время для постройки своей команды, но в новом сезоне нужно бороться за топ-4.