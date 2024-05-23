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  4. Без топ-тренеров. Челси сократил список претендентов до трех фамилий
Англия
23 мая 2024, 18:31 |
1066
2

Без топ-тренеров. Челси сократил список претендентов до трех фамилий

На пост тренера претендуют Мареска, Маккенна и Франк

23 мая 2024, 18:31 |
1066
2
Без топ-тренеров. Челси сократил список претендентов до трех фамилий
Getty Images/Global Images Ukraine. Киран Маккенна

По информации Sky Sports, «Челси» сократил список претендентов на пост тренера до трех фамилий. В списке два наставника, которые работали в Чемпоншипе и вывели команды в АПЛ – Энцо Мареска из «Лестера» и Киран Маккенна из «Ипсвича», а также тренер «Брентфорда» Томас Франк.

В клубе считают, что все трое имеют нужные качества, чтобы заменить Маурисио Почеттино.

Ожидается, что назначение состоится на следующей неделе, потому что у всех специалистов есть действующие контракты, поэтому нужно будет договариваться о сумме расторжения.

Сообщается, что «Челси» подпишет долгосрочный контракт, а новый тренер получит время для постройки своей команды, но в новом сезоне нужно бороться за топ-4.

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Челси Энцо Мареска Киран Маккенна Томас Франк назначение тренера Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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Комментарии 2
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Octopus
Я бы еще понял если бы в списке был Ираола, он по экспрессии максимально похож на типаж Эмери и кандидат на тренера сезона в АПЛ, но что в этом списке делает Франк? За 16-е место?
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Vovan78
Боже!!! Ну де ж с...ка логіка в діях керівництва Челсі. Витратили сотні мільйонів фунтів на придбання гравців і запрошувати тренера з Чемпіоншипу. Не хочу прогнозувати, але після 10 туру наступного чемпіонату Челсі шукатиме нового тренера.
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