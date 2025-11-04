Криштиану РОНАЛДУ: «Мне больно видеть этот клуб в таком состоянии»
Португалец – о «Манчестер Юнайтед»
Португальская легенда Криштиану Роналду признался, что волнуется из-за кризиса своего бывшего клуба — «Манчестер Юнайтед», который сейчас переживает один из самых сложных периодов за последние годы.
«Мне больно видеть «Манчестер Юнайтед» в таком состоянии. Я выиграл там Лигу чемпионов, я выиграл там «Золотой мяч». Я играл там много лет. Я выиграл там 14 титулов. «Манчестер Юнайтед» в моем сердце, я люблю этот футбольный клуб», – сказал Роналду.
Криштиану покинул «Юнайтед» в конце 2022 года после конфликта с тренерским штабом. Команда так и не сумела выиграть ни одного трофея АПЛ после ухода Алекса Фергюсона в 2013 году.
