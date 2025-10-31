Роналду назвал футболиста, который сейчас мешает Реалу

Бразильский вингер «Реала» Винисиус Жуниор неуверенно проводит сезон 2025/26. Звездный вингер уже не является незаменимым игроком стартового состава и имеет конфликт с главным тренером.

По информации испанского портала El Nacional, легенда «Реала» Криштиану Роналду считает, что Винисиус мешает клубу. Пятикратный обладатель Золотого мяча предупреждал «Реал», что бразильцу сложно справиться с давлением и славой.

Ранее стало известно, что пятикратный обладатель Золотого мяча Криштиану Роналду хочет усиления для своего нынешнего клуба «Аль-Наср».