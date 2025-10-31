Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роналду назвал футболиста, который сейчас мешает Реалу
Украина. Премьер лига
31 октября 2025, 23:42 |
657
2

Роналду назвал футболиста, который сейчас мешает Реалу

Криштиану – не фанат Винисиуса Жуниора

31 октября 2025, 23:42 |
657
2 Comments
Роналду назвал футболиста, который сейчас мешает Реалу
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Бразильский вингер «Реала» Винисиус Жуниор неуверенно проводит сезон 2025/26. Звездный вингер уже не является незаменимым игроком стартового состава и имеет конфликт с главным тренером.

По информации испанского портала El Nacional, легенда «Реала» Криштиану Роналду считает, что Винисиус мешает клубу. Пятикратный обладатель Золотого мяча предупреждал «Реал», что бразильцу сложно справиться с давлением и славой.

Ранее стало известно, что пятикратный обладатель Золотого мяча Криштиану Роналду хочет усиления для своего нынешнего клуба «Аль-Наср».

По теме:
Последнее место в Ла Лиге. Жирона с Ванатом и Цыганковым уступила Хетафе
ФОТО. Ламин Ямаль бын вынужден вызвать полицию. Что случилось?
Хетафе – Жирона – 2:1. Как сыграли Цыганков и Ванат? Видео голов и обзор
Криштиану Роналду Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Винисиус Жуниор
Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул
Бокс | 31 октября 2025, 05:05 0
Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул
Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул

Сулейман рассказал о ситуации с Кабайелом

Ломаченко впервые раскрыл причину завершения карьеры. И это не травма
Бокс | 31 октября 2025, 09:12 44
Ломаченко впервые раскрыл причину завершения карьеры. И это не травма
Ломаченко впервые раскрыл причину завершения карьеры. И это не травма

Боксер просто потерял мотивацию

Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
Футбол | 31.10.2025, 12:45
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
ФОТО. Илья и Ангелина Забарные взорвали Instagram свежими снимками
Футбол | 31.10.2025, 20:32
ФОТО. Илья и Ангелина Забарные взорвали Instagram свежими снимками
ФОТО. Илья и Ангелина Забарные взорвали Instagram свежими снимками
Клуб Первой лиги получит солидные премиальные, если выйдет в УПЛ
Футбол | 31.10.2025, 23:25
Клуб Первой лиги получит солидные премиальные, если выйдет в УПЛ
Клуб Первой лиги получит солидные премиальные, если выйдет в УПЛ
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Вінні хоч із бзігами , але робить результат 
Ответить
0
OKs100
Реал нуждается в Роналду. Думаю, его сейчас вполне реально купить за 60-70 миллионов у Ан-Насра, это не очень дорого для Реала.
Ответить
0
Популярные новости
ФОТО. Шахтер проиграл Динамо в Кубке. Реакция Срны и Палкина
ФОТО. Шахтер проиграл Динамо в Кубке. Реакция Срны и Палкина
30.10.2025, 03:43 14
Футбол
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
31.10.2025, 06:23 43
Футбол
ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером
ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером
31.10.2025, 20:10 5
Футбол
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
31.10.2025, 16:42
Футбол
Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
31.10.2025, 13:01 57
Футбол
ВИДЕО. Дочь легенды Динамо показала, как радовалась победе над Шахтером
ВИДЕО. Дочь легенды Динамо показала, как радовалась победе над Шахтером
30.10.2025, 15:24
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский игрок подписал контракт с Реалом
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский игрок подписал контракт с Реалом
30.10.2025, 21:03 18
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем