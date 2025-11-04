«Я просто Эрлинг». У Холанда попросили сравнить себя с Роналду и Месси

Перед матчем Лиги чемпионов против Боруссии Дортмунд у форварда Манчестер Сити Эрлинга Холанда, который бьет все возможные бомбардирские рекорды, попросили сравнить себя с Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

«Я уже на уровне с Роналду и Месси? Это не так, совершенно не так. Никто не может приблизиться к этим двум, поэтому и я не на их уровне».

«Я просто Эрлинг», – сказал Холанд.

В нынешнем сезоне норвежский нападающий забил 20 голов в 17 матчах, в топ числе четыре в Лиге чемпионов.