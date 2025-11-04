Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Томас ФРАНК: «Все не выглядит идеальным»
Лига чемпионов
Томас ФРАНК: «Все не выглядит идеальным»

Главный тренер «Тоттенхэма» поделился ожиданиями от матча против «Копенгагена»

Томас ФРАНК: «Все не выглядит идеальным»
УЕФА. Томас Франк

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Томас Франк поделился ожиданиями от матча 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов против датского «Копенгагена»:

«Лукас Бергвалл выбыл из-за сотрясения мозга, что было очевидно для всех, кто смотрел матч против «Челси» в субботу. Похвала медицинскому персоналу за такую оперативность в начале матча. Джед Спенс и Мо Кудус получили травмы, но, возможно, смогут сыграть завтра.

Нам нужно упорно работать, чтобы продолжать улучшать результаты, добавлять новые элементы и совершенствоваться. Я вижу общее улучшение, но мы приехали сюда после неудачного выступления, и людям трудно об этом забыть. Если бы кто-то сказал, что мы наберем 17 очков после десяти матчей и будем непобедимы в Лиге чемпионов, то все это не выглядит идеально, но есть неплохая основа.

Я хорошо понимаю, что в некоторых матчах мы не играли раскованно, но, по моему мнению, были моменты, когда мы играли достаточно хорошо. Мы очень упорно работаем над этим каждый день. Можно сказать, что каждая команда, которую я тренировал, забивала много голов».

Матч «Тоттенхэм» – «Копенгаген» состоится 4 ноября в 22:00 по киевскому времени.

