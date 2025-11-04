Футбольный мидвик с Ярославом Перканюком

Главный редактор лицензированной букмекерской компании betking Ярослав Перканюк поделился мнением по поводу самых интересных футбольных событий в еврокубковых поединках в период с 4-го по 6-е ноября.

Лига чемпионов

4 тур

4.11.2025

«Ливерпуль» – «Реал»

«Если я забью «Ливерпулю», то не буду праздновать», – это Александер-Арнольд так высказался о поединке против своей бывшей команды. Можно не сомневаться, что на «Энфилде» беглецу-Тренту обеспечен «горячий» прием. Можно не сомневаться, что матч между двумя очень титулованными континентальными командами станет настоящим зрелищем, ибо если не они, то кто тогда?

У них достаточно долгая и насыщенная история личных встреч. Один лишь знаменитый киевский матч «имени Кариоса» чего стоит. Ну, теперь вот прибавится и фактор Трента. Хотя той фактор далеко не последним будет. Да хотя бы о Хаби Алонсо давайте вспомним: нынешний тренер «Мадрида» наверняка лучшие свои годы провел в «Ливерпуле».

Обе команды накануне очного противостояния одержали победы на внутренней арене. Но если «сливочные» одержали дежурную победу, точнее, дежурный разгром (разбили «Валенсию»), то «красные», одолев в непростом поединке «Астон Виллу», наконец-то прервали явно затянувшуюся серию из пяти подряд поражений.

Возможно, долгожданная победа над «вилланами» даст «Ливерпулю» необходимый импульс в дальнейших матчах. Так сказать, станет первым шагом на пути выздоровления. Однако, на мой субъективный взгляд, «красные» вряд ли сумеют переиграть «сливочных». В пользу такой версии – не только моя интуиция, но и историческая статистика. В последних десяти очных встречах «Реал» восемь раз не проиграл «Ливерпулю». Вряд ли проиграет и сейчас.

«ПСЖ» – «Бавария»

Действующий обладатель Кубка чемпионов – против однозначно лучшей команды нынешнего сезона. Потрясающим должен стать этот поединок, ведь в матче по определению не должно быть двойного дна. Обе команды нацелены на атаку, не любят и не будут играть вторым номером, не будут подстраиваться друг к другу.

«Бавария» сейчас – настоящая машина по забиванию мячей, побеждающая в 18 последних матчах. Кейн сейчас – вообще монстр. «ПСЖ» сейчас немного сдал, но это лишь предположение на фоне сравнения с блестящим во всех отношениях минувшим сезоном парижан. На данный момент, это две лучшие команды чемпионской Лиги, если говорить еще и с контекста турнирной таблицы.

В общем, идеальная ставка – «обе забьют». Но вот если говорить о претензиях на итоговую победу, то эти претензии выше, на мой взгляд, у гостей. И не только потому, что тренер мюнхенцев Компани обещает «рок-н-рол» в игре с парижанами. Просто сейчас «Бавария» действительно выглядит круче.

И да, отдельная благодарность тем умникам, которые два вышеуказанных матча поставили в один день, и в одно время.

«Ювентус» – «Спортинг»

«Мы видим потенциал», – так, весьма осторожно, прокомментировал Лучано Спаллетти, новый тренер «Ювентуса», победу своей команды над «Кремонезе». И вправду, пока что относительно «Старой сеньоры» можно и нужно осторожничать. Игра команды пока что не выстроена, не целостная. Даже в матче против откровенного середняка «Кремонезе» эту невыстроенность было видно невооруженным взглядом. Забивает не так много, как положено гранду, а вот пропускает много, как гранду не положено: таков сейчас «Юве» в серии А.

А в чемпионской Лиге туринцы еще хуже идут. Лишь на 25-м месте сейчас, без единой победы. В то время как у «Спортинга» - уже две виктории после трех туров ЛЧ. Да и вообще, действующий чемпион Португалии неизменно побеждает в крайних пяти матчах, забивая при этом в среднем по три мяча за игру.

Однако, на мой взгляд, много забить в Турине лиссабонцам вряд ли удастся. Несмотря на не самую лучшую форму, «Юве» не перестает быть итальянским грандом, умеющим, как никто, сушить игру. Ну, напрашивается ничья.

5.11.2025

«Манчестер Сити» – «Боруссия» (Дортмунд)

Соседи по турнирной таблице ЛЧ: «Сити» сейчас на седьмом месте, «Дортмунд» – ступенькой выше. И «Боруссия» после трех туров забила в два раза больше мячей, нежели «МанСити», хотя у «Боруссии» и нет Холанда. Справедливости ради отмечу, что «шмели» после трех туров ЛЧ пропустили более чем в три раза больше мячей, нежели «МС» (два против семи).

В общем, интересным должен быть поединок. Обе команды накануне выиграли свои матчи внутреннего календаря. Обе команды – среди лидеров своего внутреннего календаря. Команда Нико Ковача побеждает в последних четырех поединках, а команда Пепа Гвардиолы – не проигрывает в 11-ти из 13-ти последних матчей. Более того, «Сити» не проигрывает «Дортмунду» в пяти из шести последних очных противостояний. Не проиграет, на мой взгляд, и в этот раз. Ну и, «обе забьют», эта ставка тоже видится весьма уместной в данном случае.

«Брюгге» – «Барселона»

Не такой простой этот «Брюгге». И я это не о внутренней арене, где у «сине-черных» традиционно дела идут не ниже третьего места. На данный момент – они вторые. Собственно, как и «Барселона» в Ла Лиге.

Если бы каталонцы принимали своего нынешнего соперника в родных стенах, тогда был бы иной расклад. Но в родных стенах сыграет «Брюгге», а там он играет неплохо. И не только в чемпионате Бельгии. Одну победу в нынешнем розыгрыше ЛЧ «сине-черные» уже имеют. На одну меньше, нежели «блауграна».

В пользу «Брюгге» в этой игре – и травмопад в «Барсе». Педри, Гави, Кристенсен, Рафинья – эти игроки очень бы пригодились сейчас Ханси Флику. Но немецкому специалисту придется делать ставку на других.

Моя же ставка относительно этой игры – традиционная, как и для почти каждого матча «Барсы» в нынешнем сезоне – «обе забьют».

Лига конференций

3 тур

6.11.2025

«Шахтер» – «Брейдаблик»

Фаворит и андердог этого противостояния очевидны. Во всяком случае, на бумаге. Ведь, с одной стороны, одна из самых высокобюджетных команд нынешней Лиги конференций, а с другой – ноунейм. Исландский ноунейм. При всем уважении к исландским ноунеймам и исландскому футболу в целом.

По именам, по игре, по традициям «Шахтер», безусловно, сильнее. К тому же, у «Шахтера» есть должок за непонятное поражение в предыдущем туре ЛК «Легии». К тому же, у «Шахтера» должен быть отличный игровой импульс после победы в «класичном». В общем, все говорит о том, что должна быть чистая победа «горняков». Но, в то же время, гложат сомнения относительно того, что дончанам удастся сохранить на замке свои ворота.

«Динамо» – «Зринськи»

Не так все однозначно, как может показаться на первый взгляд. «Динамо» является фаворитом этого поединка, но найдется сразу куча разных «но». Первое «но» – мотивация чемпионов Украины. Есть ли она, точнее, найдется ли она на этот матч? Вопрос не праздный, ведь на два предыдущих поединка этого турнира именно мотивации и не хватало команде Александра Шовковского.

Второе «но» – неплохая форма «Зринськи». Эта команда сейчас лидер чемпионата Боснии и Герцеговины, не проигрывает в последних 11 встречах на внутренней арене. Да и в нынешнем розыгрыше ЛК команда Игора Штимаца, известного в свое время игрока сборной Хорватии, забила уже пять мячей, тогда как «Динамо» не забило ни одного гола, пропустив пять. На мой взгляд, и в этой встрече динамовцы пропустят. Но рискну предположить, что не проиграют. Как минимум.

