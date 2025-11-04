Стало известно о характере травмы Хачериди
До конца первого круга ветерана в составе «моряков» не будет
Как и в центральном матче прошедшего тура с «Буковиной», в ближайшем поединке чемпионата первой лиги в составе «Черноморца» не сыграет опытный защитник Евгений Хачериди.
38-летний ветеран украинского футбола, вынужденный преждевременно покинуть поле более недели назад в выездной встрече с «Левым Берегом», находится в клубном лазарете «моряков».
Sport.ua стало известно о характере травмы экс-игрока киевского «Динамо» и сборной Украины. У Хачериди повреждение задней поверхности бедра, что предполагает как минимум две недели вынужденной паузы в работе.
Учитывая, что одна из недель уже позади, скорее всего, возвращение на поле может произойти не раньше 16 ноября. В этот день в очередном календарном матче Черноморец откроет для себя второй круг чемпионата: он будет играть в Тернополе с местной «Нивой».
Ранее итог поединка с «Буковиной» подвел главный тренер «Черноморца» Александр Кучер.
