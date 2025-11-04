Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
04 ноября 2025, 12:28 |
0

Стало известно о характере травмы Хачериди

До конца первого круга ветерана в составе «моряков» не будет

ФК Черноморец Одесса. Евгений Хачериди

Как и в центральном матче прошедшего тура с «Буковиной», в ближайшем поединке чемпионата первой лиги в составе «Черноморца» не сыграет опытный защитник Евгений Хачериди.

38-летний ветеран украинского футбола, вынужденный преждевременно покинуть поле более недели назад в выездной встрече с «Левым Берегом», находится в клубном лазарете «моряков».

Sport.ua стало известно о характере травмы экс-игрока киевского «Динамо» и сборной Украины. У Хачериди повреждение задней поверхности бедра, что предполагает как минимум две недели вынужденной паузы в работе.

Учитывая, что одна из недель уже позади, скорее всего, возвращение на поле может произойти не раньше 16 ноября. В этот день в очередном календарном матче Черноморец откроет для себя второй круг чемпионата: он будет играть в Тернополе с местной «Нивой».

Ранее итог поединка с «Буковиной» подвел главный тренер «Черноморца» Александр Кучер.

По теме:
Игорь СУРКИС после матча с Шахтером: «Мы знаем, кто за всем этим стоит»
ФОТО. Снова драка. Футболисты Карпат и ЛНЗ устроили схватку после игры УПЛ
Суркис определился с будущим Шовковского во главе Динамо
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Черноморец Одесса Евгений Хачериди травма инсайд
