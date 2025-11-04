Эксперт: «Возможно, в ворота Шахтера теперь нельзя давать пенальти»

Известный журналист и комментатор Виктор Вацко удивлен тому, что Динамо не получило пенальти в матче против Шахтера в эпизоде с фолом Ефима Конопли против Шолы Огунданы.

«Я считаю, что Динамо должно было пробивать пенальти на 60-й минуте после фола Конопли на Огундане. Арбитр пенальти не назначил, VAR поддержал это мнение. Не знаю, возможно, что-то изменилось в правилах футболах».

«Может, в ворота Шахтера теперь нельзя назначать пенальти, чтобы менеджмент Шахтера снова не начал раздавать гневные комментарии. Посмотрим, как Риццоли будет это оправдывать», – сказал Вацко.

В УАФ признали ошибку арбитра.