Мбаппе в шестой раз был включен в символическую сборную FIFPro
Француз также был включен в команду этого года по версии профессиональных футболистов
Французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе вышел на шестую строчку по количеству попаданий в символическую сборную года по версии Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).
В понедельник, 3 ноября, организация опубликовала символический состав 2025 года.
26-летний француз также был включен в команду этого года по версии профессиональных футболистов в шестой раз в профессиональной карьере. Лидером рейтинга является звездный аргентинец Лионель Месси – 17 попаданий. Далее по списку идут бывшие звезды мадридского клуба Криштиану Роналду и Серхио Рамос – 15 и 11 попаданий соответственно.
