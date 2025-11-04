Мбаппе в шестой раз был включен в символическую сборную FIFPro

Французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе вышел на шестую строчку по количеству попаданий в символическую сборную года по версии Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).

В понедельник, 3 ноября, организация опубликовала символический состав 2025 года.

26-летний француз также был включен в команду этого года по версии профессиональных футболистов в шестой раз в профессиональной карьере. Лидером рейтинга является звездный аргентинец Лионель Месси – 17 попаданий. Далее по списку идут бывшие звезды мадридского клуба Криштиану Роналду и Серхио Рамос – 15 и 11 попаданий соответственно.