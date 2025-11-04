Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мбаппе в шестой раз был включен в символическую сборную FIFPro
Испания
04 ноября 2025, 09:59 | Обновлено 04 ноября 2025, 10:00
78
0

Мбаппе в шестой раз был включен в символическую сборную FIFPro

Француз также был включен в команду этого года по версии профессиональных футболистов

04 ноября 2025, 09:59 | Обновлено 04 ноября 2025, 10:00
78
0
Мбаппе в шестой раз был включен в символическую сборную FIFPro
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе вышел на шестую строчку по количеству попаданий в символическую сборную года по версии Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).

В понедельник, 3 ноября, организация опубликовала символический состав 2025 года.

26-летний француз также был включен в команду этого года по версии профессиональных футболистов в шестой раз в профессиональной карьере. Лидером рейтинга является звездный аргентинец Лионель Месси – 17 попаданий. Далее по списку идут бывшие звезды мадридского клуба Криштиану Роналду и Серхио Рамос – 15 и 11 попаданий соответственно.

По теме:
Хаби АЛОНСО: «Тренироваться в Ливерпуле было бы не самым умным решением»
Сын Месси назвал футболиста, с которым хочет сыграть в будущем
Саудиты, деньги, Ольмо. Испанские гранды борются за звездного норвежца
Килиан Мбаппе Лионель Месси Криштиану Роналду Серхио Рамос символическая сборная FIFPro Реал Мадрид
Оксана Баландина Источник: FIFPRO
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПСЖ потерял Забарного и еще троих игроков перед матчем в Лиге чемпионов
Футбол | 03 ноября 2025, 16:05 0
ПСЖ потерял Забарного и еще троих игроков перед матчем в Лиге чемпионов
ПСЖ потерял Забарного и еще троих игроков перед матчем в Лиге чемпионов

Парижский клуб сыграет 4 ноября против «Баварии» в матче четвертого тура

ПСЖ – Бавария. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 04 ноября 2025, 05:55 2
ПСЖ – Бавария. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
ПСЖ – Бавария. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Матч начнется 4 ноября в 22:00 по Киеву

В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
Футбол | 03.11.2025, 19:50
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
Динамо после поражения от Шахтера усилится игроком сборной Украины
Футбол | 04.11.2025, 09:02
Динамо после поражения от Шахтера усилится игроком сборной Украины
Динамо после поражения от Шахтера усилится игроком сборной Украины
Чудо-гол от Малиновского. Дженоа вырвал победу в матче-триллере
Футбол | 03.11.2025, 21:31
Чудо-гол от Малиновского. Дженоа вырвал победу в матче-триллере
Чудо-гол от Малиновского. Дженоа вырвал победу в матче-триллере
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Экс-арбитр ФИФА не понял, почему не был назначен пенальти в ворота Шахтера
Экс-арбитр ФИФА не понял, почему не был назначен пенальти в ворота Шахтера
02.11.2025, 22:59 33
Футбол
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
02.11.2025, 19:58 488
Футбол
Красюк откровенно рассказал, почему прекратил сотрудничество с Усиком
Красюк откровенно рассказал, почему прекратил сотрудничество с Усиком
03.11.2025, 07:37 9
Бокс
Шовковський звернувся до Шахтаря після поразки у гарячому матчі
Шовковський звернувся до Шахтаря після поразки у гарячому матчі
03.11.2025, 08:44 15
Футбол
Защитник Шахтера прокомментировал стычку с Ярмоленко
Защитник Шахтера прокомментировал стычку с Ярмоленко
03.11.2025, 09:34 2
Футбол
Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя, как пародия»
Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя, как пародия»
03.11.2025, 08:13 16
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
02.11.2025, 20:44 63
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем