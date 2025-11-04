90 минут Миколенко. Известна оценка Виталия за матч против Сандерленда
Защитник Эвертона провел посредственный матч
Украинский левый защитник «Эвертона» Виталий Миколенко полностью отыграл матч 10-го тура Английской Премьер-лиги против «Сандерленда».
Игра состоялась 3 ноября на стадионе «Стедиум оф Лайт» и завершилась ничьей со счетом 1:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Действия украинского левого защитника известный статистический портал Whoscored оценил в 6,6 баллов из 10 возможных, что стало средней оценкой в составе «ирисок».
Лучшим игроком матча признали полузащитника «Сандерленда» Гранита Джаку, который отличился голом и получил рейтинг 8,3.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легендарный специалист считает, что вингеру «не дали свободно дышать»
Турок – о поражении в Кубке Украины