Англия
04 ноября 2025, 03:34
90 минут Миколенко. Известна оценка Виталия за матч против Сандерленда

Защитник Эвертона провел посредственный матч

Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский левый защитник «Эвертона» Виталий Миколенко полностью отыграл матч 10-го тура Английской Премьер-лиги против «Сандерленда».

Игра состоялась 3 ноября на стадионе «Стедиум оф Лайт» и завершилась ничьей со счетом 1:1.

Действия украинского левого защитника известный статистический портал Whoscored оценил в 6,6 баллов из 10 возможных, что стало средней оценкой в составе «ирисок».

Лучшим игроком матча признали полузащитника «Сандерленда» Гранита Джаку, который отличился голом и получил рейтинг 8,3.

По теме:
Сандерленд – Эвертон – 1:1. Ириски для котов. Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. Не Мудрик! Фаны АПЛ определили «мистического игрока» Медиалиги
Ириски для черных котов. Эвертон с Миколенко сыграл вничью с Сандерлендом
Сандерленд Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко лучший игрок оценки WhoScored Гранит Джака
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
