90 минут Миколенко. Известна оценка Виталия за матч против Сандерленда

Украинский левый защитник «Эвертона» Виталий Миколенко полностью отыграл матч 10-го тура Английской Премьер-лиги против «Сандерленда».

Игра состоялась 3 ноября на стадионе «Стедиум оф Лайт» и завершилась ничьей со счетом 1:1.

Действия украинского левого защитника известный статистический портал Whoscored оценил в 6,6 баллов из 10 возможных, что стало средней оценкой в составе «ирисок».

Лучшим игроком матча признали полузащитника «Сандерленда» Гранита Джаку, который отличился голом и получил рейтинг 8,3.