ВИДЕО. Не Мудрик! Фаны АПЛ определили «мистического игрока» Медиалиги

Фанаты выдвинули новую версию о том, кто скрывается под маской таинственного игрока Премьер-лиги в Baller League.

После возвращения турнира на второй сезон внимание привлекла команда ютубера Нико Омиланы, в составе которой играет действующий футболист АПЛ, скрывающий личность.

Ранее фанаты предполагали, что это Джеймс Уорд-Прауз или Кевин Вегген, но новое видео изменило мнение болельщиков.

На кадрах, опубликованных The Daily Mail, видно, как игрок прибывает на арену Copper Box, и многие решили, что это Джеймс Милнер. В комментариях писали: «100% Милнер», «Это он, видно по глазам».

Некоторые также называли Тома Кэрни и Виктора Дьекереша. Кто бы ни прятался под маской, он оформил хет-трик и помог команде NDL FC одержать первую победу сезона.

Ранее фанаты «Челси» предполагали, что этим игроком может быть Михаил Мудрик.