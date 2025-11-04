Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
04 ноября 2025, 01:03 | Обновлено 04 ноября 2025, 01:08
ВИДЕО. Не Мудрик! Фаны АПЛ определили «мистического игрока» Медиалиги

В Baller League новый супергерой...

Getty Images/Global Images Ukraine. Джеймс Уорд-Прауз

Фанаты выдвинули новую версию о том, кто скрывается под маской таинственного игрока Премьер-лиги в Baller League.

После возвращения турнира на второй сезон внимание привлекла команда ютубера Нико Омиланы, в составе которой играет действующий футболист АПЛ, скрывающий личность.

Ранее фанаты предполагали, что это Джеймс Уорд-Прауз или Кевин Вегген, но новое видео изменило мнение болельщиков.

На кадрах, опубликованных The Daily Mail, видно, как игрок прибывает на арену Copper Box, и многие решили, что это Джеймс Милнер. В комментариях писали: «100% Милнер», «Это он, видно по глазам».

Некоторые также называли Тома Кэрни и Виктора Дьекереша. Кто бы ни прятался под маской, он оформил хет-трик и помог команде NDL FC одержать первую победу сезона.

Ранее фанаты «Челси» предполагали, что этим игроком может быть Михаил Мудрик.

Источник: Sport Bible
