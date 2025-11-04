Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Порту, Спортинг, Бенфика. Таблица чемпионата Португалии после 11 туров
Чемпионат Португалии
Жил Висенте
03.11.2025 22:45 – FT 1 : 0
Санта Клара
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
04 ноября 2025, 00:57 | Обновлено 04 ноября 2025, 01:04
34
0

Порту, Спортинг, Бенфика. Таблица чемпионата Португалии после 11 туров

В последнем матче тура команда Жил Висенте обыграла Санта-Клару

04 ноября 2025, 00:57 | Обновлено 04 ноября 2025, 01:04
34
0
Порту, Спортинг, Бенфика. Таблица чемпионата Португалии после 11 туров
Getty Images/Global Images Ukraine. Пабло Фелипе и Сезар Пейшоту

Вечером 3 ноября состоялся заключительный матч 11-го тура чемпионата Португалии

В последнем матче тура команда Жил Висенте под руководством Сезара Пейшоту обыграла Санта-Клару (1:0).

Единственный гол для хозяев поля забил бразильский форвард Пабло Фелипе на 9-й минуте.

Лидеры чемпионата Португалии: Порту (28 очков), Спортинг (25), Бенфика (24), Жил Висенте (22).

Чемпионат Португалии. 11-й тур

  • 31.10. 22:15 Спортинг – Алверка – 2:0
  • 01.11. 17:30 Насьонал – Фамаликау – 0:1
  • 01.11. 20:00 Каса Пиа – Эштрела Амадора – 3:5
  • 01.11. 20:00 Риу Аве – Эшторил – 0:4
  • 01.11. 22:30 Гимараеш – Бенфика – 0:3
  • 02.11. 17:30 AVS – Тондела – 2:2
  • 02.11. 20:00 Арока – Морейренсе – 0:2
  • 02.11. 22:30 Порту – Брага – 2:1
  • 03.11. 22:45 Жил Висенте – Санта-Клара – 1:0

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Порту 10 9 1 0 23 - 3 09.11.25 20:00 Фамаликау - Порту02.11.25 Порту 2:1 Брага27.10.25 Морейренсе 1:2 Порту05.10.25 Порту 0:0 Бенфика29.09.25 Арока 0:4 Порту19.09.25 Риу Аве 0:3 Порту 28
2 Спортинг Лиссабон 10 8 1 1 25 - 5 08.11.25 22:30 Санта Клара - Спортинг Лиссабон31.10.25 Спортинг Лиссабон 2:0 Алверка26.10.25 Тондела 0:3 Спортинг Лиссабон05.10.25 Спортинг Лиссабон 1:1 Брага27.09.25 Эшторил 0:1 Спортинг Лиссабон22.09.25 Спортинг Лиссабон 3:0 Морейренсе 25
3 Бенфика 10 7 3 0 21 - 4 09.11.25 22:30 Бенфика - Каза Пия01.11.25 Витория Гимараеш 0:3 Бенфика25.10.25 Бенфика 5:0 Арока05.10.25 Порту 0:0 Бенфика26.09.25 Бенфика 2:1 Жил Висенте23.09.25 Бенфика 1:1 Риу Аве 24
4 Жил Висенте 10 7 1 2 15 - 4 09.11.25 17:30 АВС - Жил Висенте03.11.25 Жил Висенте 1:0 Санта Клара24.10.25 Алверка 0:4 Жил Висенте04.10.25 Жил Висенте 2:0 Эштрела Амадора26.09.25 Бенфика 2:1 Жил Висенте21.09.25 Жил Висенте 2:0 Эшторил 22
5 Фамаликау 10 5 4 1 11 - 4 09.11.25 20:00 Фамаликау - Порту01.11.25 Насьонал 0:1 Фамаликау26.10.25 Фамаликау 2:0 Витория Гимараеш05.10.25 Арока 1:1 Фамаликау28.09.25 Фамаликау 0:0 Риу Аве21.09.25 Каза Пия 1:1 Фамаликау 19
6 Морейренсе 10 6 0 4 15 - 13 09.11.25 22:30 Брага - Морейренсе02.11.25 Арока 0:2 Морейренсе27.10.25 Морейренсе 1:2 Порту04.10.25 Насьонал 3:2 Морейренсе27.09.25 Морейренсе 2:1 Каза Пия22.09.25 Спортинг Лиссабон 3:0 Морейренсе 18
7 Брага 10 3 4 3 17 - 10 09.11.25 22:30 Брага - Морейренсе02.11.25 Порту 2:1 Брага26.10.25 Брага 4:0 Каза Пия05.10.25 Спортинг Лиссабон 1:1 Брага28.09.25 Брага 0:1 Насьонал20.09.25 Витория Гимараеш 1:1 Брага 13
8 Санта Клара 10 3 2 5 8 - 11 08.11.25 22:30 Санта Клара - Спортинг Лиссабон03.11.25 Жил Висенте 1:0 Санта Клара25.10.25 Санта Клара 2:0 АВС04.10.25 Витория Гимараеш 2:1 Санта Клара27.09.25 Санта Клара 1:2 Тондела20.09.25 Санта Клара 2:1 Алверка 11
9 Насьонал 10 3 2 5 10 - 14 09.11.25 17:30 Эштрела Амадора - Насьонал01.11.25 Насьонал 0:1 Фамаликау26.10.25 Эшторил 1:1 Насьонал04.10.25 Насьонал 3:2 Морейренсе28.09.25 Брага 0:1 Насьонал20.09.25 Насьонал 1:2 Арока 11
10 Риу Аве 10 2 5 3 13 - 18 08.11.25 17:30 Алверка - Риу Аве01.11.25 Риу Аве 0:4 Эшторил25.10.25 Эштрела Амадора 1:2 Риу Аве05.10.25 Риу Аве 3:0 Тондела28.09.25 Фамаликау 0:0 Риу Аве23.09.25 Бенфика 1:1 Риу Аве 11
11 Витория Гимараеш 10 3 2 5 9 - 17 08.11.25 20:00 Тондела - Витория Гимараеш01.11.25 Витория Гимараеш 0:3 Бенфика26.10.25 Фамаликау 2:0 Витория Гимараеш04.10.25 Витория Гимараеш 2:1 Санта Клара28.09.25 Алверка 2:0 Витория Гимараеш20.09.25 Витория Гимараеш 1:1 Брага 11
12 Эшторил 10 2 4 4 15 - 14 07.11.25 22:15 Эшторил - Арока01.11.25 Риу Аве 0:4 Эшторил26.10.25 Эшторил 1:1 Насьонал03.10.25 Каза Пия 2:2 Эшторил27.09.25 Эшторил 0:1 Спортинг Лиссабон21.09.25 Жил Висенте 2:0 Эшторил 10
13 Эштрела Амадора 10 2 4 4 12 - 13 09.11.25 17:30 Эштрела Амадора - Насьонал01.11.25 Каза Пия 3:5 Эштрела Амадора25.10.25 Эштрела Амадора 1:2 Риу Аве04.10.25 Жил Висенте 2:0 Эштрела Амадора27.09.25 Эштрела Амадора 3:0 АВС21.09.25 Тондела 0:0 Эштрела Амадора 10
14 Алверка 10 3 1 6 11 - 18 08.11.25 17:30 Алверка - Риу Аве31.10.25 Спортинг Лиссабон 2:0 Алверка24.10.25 Алверка 0:4 Жил Висенте04.10.25 АВС 1:3 Алверка28.09.25 Алверка 2:0 Витория Гимараеш20.09.25 Санта Клара 2:1 Алверка 10
15 Арока 10 2 3 5 10 - 26 07.11.25 22:15 Эшторил - Арока02.11.25 Арока 0:2 Морейренсе25.10.25 Бенфика 5:0 Арока05.10.25 Арока 1:1 Фамаликау29.09.25 Арока 0:4 Порту20.09.25 Насьонал 1:2 Арока 9
16 Каза Пия 10 2 2 6 11 - 22 09.11.25 22:30 Бенфика - Каза Пия01.11.25 Каза Пия 3:5 Эштрела Амадора26.10.25 Брага 4:0 Каза Пия03.10.25 Каза Пия 2:2 Эшторил27.09.25 Морейренсе 2:1 Каза Пия21.09.25 Каза Пия 1:1 Фамаликау 8
17 Тондела 10 1 3 6 6 - 19 08.11.25 20:00 Тондела - Витория Гимараеш02.11.25 АВС 2:2 Тондела26.10.25 Тондела 0:3 Спортинг Лиссабон05.10.25 Риу Аве 3:0 Тондела27.09.25 Санта Клара 1:2 Тондела21.09.25 Тондела 0:0 Эштрела Амадора 6
18 АВС 10 0 2 8 7 - 24 09.11.25 17:30 АВС - Жил Висенте02.11.25 АВС 2:2 Тондела25.10.25 Санта Клара 2:0 АВС04.10.25 АВС 1:3 Алверка27.09.25 Эштрела Амадора 3:0 АВС20.09.25 АВС 0:3 Бенфика 2
Полная таблица

По теме:
«Нет никаких сомнений». Судаков оказался в центре скандала в Португалии
«Мы застряли». Моуриньо отреагировал на игру Судакова в матче Бенфики
Порту в чемпионате вырвал победу над Брагой
чемпионат Португалии по футболу Жил Висенте Санта-Клара Порту Спортинг Лиссабон Бенфика
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Трент почтил память Диоги Жоты
Футбол | 03 ноября 2025, 23:26 0
ВИДЕО. Трент почтил память Диоги Жоты
ВИДЕО. Трент почтил память Диоги Жоты

Бывший игрок «Ливерпуля» помнит своего экс-одноклубника

Красюк откровенно рассказал, почему прекратил сотрудничество с Усиком
Бокс | 03 ноября 2025, 07:37 8
Красюк откровенно рассказал, почему прекратил сотрудничество с Усиком
Красюк откровенно рассказал, почему прекратил сотрудничество с Усиком

Бывший промоутер украинского боксера выступал против поединка с Даниелем Дюбуа

Защитник Шахтера прокомментировал стычку с Ярмоленко
Футбол | 03.11.2025, 09:34
Защитник Шахтера прокомментировал стычку с Ярмоленко
Защитник Шахтера прокомментировал стычку с Ярмоленко
Источник: Ребров вызовет в сборную новичка, которого хотят клубы АПЛ
Футбол | 03.11.2025, 18:33
Источник: Ребров вызовет в сборную новичка, которого хотят клубы АПЛ
Источник: Ребров вызовет в сборную новичка, которого хотят клубы АПЛ
Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя, как пародия»
Футбол | 03.11.2025, 08:13
Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя, как пародия»
Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя, как пародия»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
02.11.2025, 09:22 5
Футбол
«Убийство, которое принесет сумасшедшие деньги». Усику подобрали соперника
«Убийство, которое принесет сумасшедшие деньги». Усику подобрали соперника
02.11.2025, 07:55
Бокс
ВИДЕО. Приложился с лета! Малиновский забил шикарный гол за Дженоа
ВИДЕО. Приложился с лета! Малиновский забил шикарный гол за Дженоа
03.11.2025, 19:56 4
Футбол
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
02.11.2025, 20:40 5
Футбол
Критическая ситуация. Известно будущее Шовковского в Динамо
Критическая ситуация. Известно будущее Шовковского в Динамо
02.11.2025, 06:52 3
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
02.11.2025, 20:44 63
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем