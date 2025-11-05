Рома нашла новый клуб для Довбика и начала переговоры

Итальянские гранды «Милан» и «Рома» возобновили переговоры о потенциальном обмене нападающих Артема Довбика и Сантьяго Хименеса.

Как сообщает La Repubblica, клубы остаются в постоянном контакте и рассматривают вариант сделки уже на зимнее трансферное окно.

Летом стороны были близки к обмену, но сделка сорвалась из-за разногласий по поводу опций выкупа. Оба форварда сейчас не демонстрируют ожидаемой результативности: Хименес до сих пор не забил в Серии А, а Довбик имеет только два гола.

«Милан» ищет мощного «таргетмена» для игры на втором этаже, тогда как «Рома» нуждается в скорости и прессинге в атаке – как раз сильных сторонах мексиканца. По данным источника, новый формат сделки предусматривает аренду с правом выкупа: €35 млн за Хименеса и €25 млн за Довбика.

Ранее украинский форвард римской «Ромы» Артем Довбик рассказал, как у него завязалась дружба с бывшим нападающим его клуба Эдином Джеко, который сейчас выступает за «Фиорентину».