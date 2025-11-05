Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рома нашла новый клуб для Довбика и начала переговоры
Италия
05 ноября 2025, 09:44 |
5234
1

Рома нашла новый клуб для Довбика и начала переговоры

Артем может стать игроком «Милана»

05 ноября 2025, 09:44 |
5234
1 Comments
Рома нашла новый клуб для Довбика и начала переговоры
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянские гранды «Милан» и «Рома» возобновили переговоры о потенциальном обмене нападающих Артема Довбика и Сантьяго Хименеса.

Как сообщает La Repubblica, клубы остаются в постоянном контакте и рассматривают вариант сделки уже на зимнее трансферное окно.

Летом стороны были близки к обмену, но сделка сорвалась из-за разногласий по поводу опций выкупа. Оба форварда сейчас не демонстрируют ожидаемой результативности: Хименес до сих пор не забил в Серии А, а Довбик имеет только два гола.

«Милан» ищет мощного «таргетмена» для игры на втором этаже, тогда как «Рома» нуждается в скорости и прессинге в атаке – как раз сильных сторонах мексиканца. По данным источника, новый формат сделки предусматривает аренду с правом выкупа: €35 млн за Хименеса и €25 млн за Довбика.

Ранее украинский форвард римской «Ромы» Артем Довбик рассказал, как у него завязалась дружба с бывшим нападающим его клуба Эдином Джеко, который сейчас выступает за «Фиорентину».

По теме:
Палкин похвастался перед Суркисом: Шахтер заработал 400 млн на трансферах
Один из лучших игроков мира зимой может сменить клуб за сенсационную сумму
Решение принято. Реал уже зимой может попрощаться с суперзвездой
Рома Рим Милан трансферы Серии A трансферы Артем Довбик Сантьяго Хименес
Дмитрий Олийченко Источник
Оцените материал
(24)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер про судейство: «Гол Динамо – из офсайда, а Ярмоленко душит Бондаря»
Футбол | 05 ноября 2025, 05:01 59
Шахтер про судейство: «Гол Динамо – из офсайда, а Ярмоленко душит Бондаря»
Шахтер про судейство: «Гол Динамо – из офсайда, а Ярмоленко душит Бондаря»

Палкин высказался по теме работы арбитров

Йожеф Сабо вынес приговор Динамо после поражения Шахтеру
Футбол | 05 ноября 2025, 06:02 5
Йожеф Сабо вынес приговор Динамо после поражения Шахтеру
Йожеф Сабо вынес приговор Динамо после поражения Шахтеру

Бывший наставник киевлян считает, что команда больше не добавит в игре

Роналду признался, когда в следующий раз заплачет. Это очень близко
Футбол | 05.11.2025, 05:22
Роналду признался, когда в следующий раз заплачет. Это очень близко
Роналду признался, когда в следующий раз заплачет. Это очень близко
Футбольный мидвик с Ярославом Перканюком
Футбол | 04.11.2025, 12:28
Футбольный мидвик с Ярославом Перканюком
Футбольный мидвик с Ярославом Перканюком
ШУФРИЧ: «Мне радостно, что Шахтер закрыл ему рот. Пора менять вид спорта»
Футбол | 04.11.2025, 19:39
ШУФРИЧ: «Мне радостно, что Шахтер закрыл ему рот. Пора менять вид спорта»
ШУФРИЧ: «Мне радостно, что Шахтер закрыл ему рот. Пора менять вид спорта»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
8number
Кому це цікаво? 🤔 
Наступним клубом Довбика буде старий добрий Металіст 1925 🤘 
Ответить
0
Популярные новости
Маркевич обратился к Попову после поражения Динамо от Шахтера
Маркевич обратился к Попову после поражения Динамо от Шахтера
04.11.2025, 08:33 5
Футбол
Саленко дал совет Суркису, кому в Динамо нужно указать на дверь
Саленко дал совет Суркису, кому в Динамо нужно указать на дверь
03.11.2025, 09:14 7
Футбол
Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ
Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ
05.11.2025, 00:06 14
Футбол
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
04.11.2025, 08:12 46
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный украинский баскетболист неожиданно завершил карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный украинский баскетболист неожиданно завершил карьеру
04.11.2025, 01:29 3
Баскетбол
Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя, как пародия»
Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя, как пародия»
03.11.2025, 08:13 18
Футбол
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
03.11.2025, 19:50 219
Футбол
Склоним головы. Боксер, равнявшийся на Усика, погиб в Серебрянском лесу
Склоним головы. Боксер, равнявшийся на Усика, погиб в Серебрянском лесу
04.11.2025, 09:00
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем