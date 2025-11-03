Тренер обрушился с критикой на Карпаты: «Приехали и валяются на поле»

ЛНЗ в матче чемпионата Украины проиграл Карпатам 0:1, а наставник черкасской команды Виталий Пономарев недоволен тактикой соперника.

«Были ошибки, такое бывает. Паламарчук ошибся, но ничего страшного. По поводу Карпат... Я понимаю, что есть тактика и стратегия, но если у нас будут команды играть в такой футбол и валяться на поле с 25-й минуты... И на это никто не будет обращать внимания. Тут говорят про какой-то невероятный футбол, в который еще никто не играл, а они приезжают и с 25-й минуты валяются по полю».

«Откровенно скажу, что такого еще не видел за свое время в УПЛ. Никто так не играл. Про какое развитие мы можем говорить, если такая ситуация».

«Любая тактика имеет право на жизнь, но это должно быть достойно. Мы же говорим, что играем для болельщиков, а я не думал, что им понравится смотреть, как игроки с 25-й минуты валяются. Особенно львовским болельщикам, лучшим в Украине. Им это нравиться не будет», – сказал Пономарев.