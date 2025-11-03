Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Младен БАРТУЛОВИЧ: «Извиняюсь, если обидел Ротаня. Нас тоже обижали»
Украина. Премьер лига
03 ноября 2025, 20:55 | Обновлено 03 ноября 2025, 21:11
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Извиняюсь, если обидел Ротаня. Нас тоже обижали»

Наставник Металлиста 1925 оценил матч чемпионата Украины

ФК Металлист 1925. Младен Бартулович

Наставник Металлиста 1925 Младен Бартулович оценил ничью 0:0 в матче УПЛ против Полесья, а также конфронтацию с тренером соперника Русланом Ротанем и его штабом.

«Хорошо провели первый тайм и были лучшей командой на поле. В целом, должны были побеждать, поэтому счетом я недоволен, но доволен там, как работала команда. У нас непростой календарь, Кубок еще был, но очко на выезде – неплохо для нас».

«Общение с Ротанем в течение матча и после него? Это эмоции, бывает. Я приношу извинения, если обидел его, потому что нас тоже обижали. Но это нормально, это эмоции в таком классном матче. Хочется больше таких матчей в нашем чемпионате».

«Должны были выиграть, но есть так, как есть. Тяжелый календарь и сам чемпионат тяжелый», – сказал Бартулович.

В таблице харьковчане идут на шестой позиции с 17 очками.

