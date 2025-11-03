Ливерпуль готовит супертрансферы на 230 миллионов евро уже зимой

«Ливерпуль» планирует совершить три трансфера общей суммой на 230 миллионов евро уже этой зимой. Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, внимание английского гранда привлекают следующие футболисты:

Эдуардо Камавинга из «Реала», за которого «красные» уже готовы предложить 60 миллионов евро.

из «Реала», за которого «красные» уже готовы предложить 60 миллионов евро. Полузащитник «ПСЖ» Витинья , трансферная стоимость которого оценивается в 90 миллионов евро.

, трансферная стоимость которого оценивается в 90 миллионов евро. Алессандро Бастони из «Интера», в котором английский клуб видит замену Вирджилу ван Дейку. Его ценник составляет 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Салах получил суперпредложение покинуть «Ливерпуль».