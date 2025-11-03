Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ливерпуль готовит супертрансферы на 230 миллионов евро уже зимой
Англия
03 ноября 2025, 15:53 | Обновлено 03 ноября 2025, 16:16
Внимание английского гранда привлекают сразу три футболиста

Getty Images/Global Images Ukraine. Ливерпуль

«Ливерпуль» планирует совершить три трансфера общей суммой на 230 миллионов евро уже этой зимой. Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, внимание английского гранда привлекают следующие футболисты:

  • Эдуардо Камавинга из «Реала», за которого «красные» уже готовы предложить 60 миллионов евро.
  • Полузащитник «ПСЖ» Витинья, трансферная стоимость которого оценивается в 90 миллионов евро.
  • Алессандро Бастони из «Интера», в котором английский клуб видит замену Вирджилу ван Дейку. Его ценник составляет 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Салах получил суперпредложение покинуть «Ливерпуль».

Ливерпуль Интер Милан ПСЖ Реал Мадрид трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Серии A трансферы Лиги 1 Витинья (ПСЖ) Эдуардо Камавинга Вирджил ван Дейк Алессандро Бастони
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
Saar
Бастоні Інтер не віддасть. І правильно зробить!
Ответить
0
