Футболист Динамо обвинил бразильцев из Шахтера в агрессивной игре

Украинский защитник «Динамо» Денис Попов считает, что бразильские футболисты «Шахтера» играли против него агрессивно в последней встрече.

«Наверное, они играли именно с такой целью – создать мне определенный дискомфорт. Но это только добавляет эмоций болельщикам и напряжения игре. Думаю, матч получился интересным, хотя без ротации было непросто. Возможно, где-то немного не хватило сил – по себе это почувствовал. Чувствовал себя нормально, но в конце встречи уже немного подсел», – рассказал футболист.

2 ноября прошел матч 11-го тура УПЛ 2025/26 между командами «Шахтер» Донецк и «Динамо» Киев. Коллективы сыграли на стадионе Арена Львов. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу горняков.