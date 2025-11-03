Обнародованы стартовые составы на матч ЛНЗ – Карпаты

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
03 ноября 2025, 14:41 | Обновлено 03 ноября 2025, 14:46
Поединок 11-го тура УПЛ стартует в 15:30 по Киеву

Коллаж Sport.ua

Главные тренеры ЛНЗ и «Карпат» – Виталий Пономарев и Владислав Лупашко – определились со стартовыми составами команда на матч 11-го тура УПЛ.

Поединок чемпионата Украины между черкасской и львовской командами примет стадион «Черкассы-Арена». Начало поединка запланировано на 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После десяти туров «ЛНЗ» сс 20 баллами идет на третьем месте. «Карпаты» с 12 очками – 12-е.

Стартовые составы на матч ЛНЗ – Карпаты:

