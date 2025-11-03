Украина. Премьер лига03 ноября 2025, 14:41 | Обновлено 03 ноября 2025, 14:46
Обнародованы стартовые составы на матч ЛНЗ – Карпаты
Поединок 11-го тура УПЛ стартует в 15:30 по Киеву
Главные тренеры ЛНЗ и «Карпат» – Виталий Пономарев и Владислав Лупашко – определились со стартовыми составами команда на матч 11-го тура УПЛ.
Поединок чемпионата Украины между черкасской и львовской командами примет стадион «Черкассы-Арена». Начало поединка запланировано на 15:30 по киевскому времени.
После десяти туров «ЛНЗ» сс 20 баллами идет на третьем месте. «Карпаты» с 12 очками – 12-е.
Стартовые составы на матч ЛНЗ – Карпаты:
В Карпат 6 запасних, ви нічого не переплутали?
