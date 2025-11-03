Обнародованы стартовые составы на матч ЛНЗ – Карпаты

Главные тренеры ЛНЗ и «Карпат» – Виталий Пономарев и Владислав Лупашко – определились со стартовыми составами команда на матч 11-го тура УПЛ.

Поединок чемпионата Украины между черкасской и львовской командами примет стадион «Черкассы-Арена». Начало поединка запланировано на 15:30 по киевскому времени.

После десяти туров «ЛНЗ» сс 20 баллами идет на третьем месте. «Карпаты» с 12 очками – 12-е.

Стартовые составы на матч ЛНЗ – Карпаты: