Клуб Серии А может уволить главного тренера
Фиорентина не одержала ни одной победы за 10 туров чемпионата
Футбольный клуб «Фиорентина» может отправить в отставку главного тренера Стефано Пиоли.
Итальянский специалист не впечатляет руководство флорентийского клуба, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
60-летний Пиоли занял тренерское кресло в июле 2025 года.
«Фиорентина» после 10 туров нынешнего сезона Серии А не одержала ни одной победы, на данный момент команда находится на предпоследнем, 19-ом месте турнирной таблицы. В воскресенье подопечные Пиоли дома проиграли «Лечче» (0:1).
🚨🟣 Fiorentina are on the verge of sacking head coach Stefano Pioli after zero wins in 10 Serie A games. pic.twitter.com/xc55cTJKjf— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 3, 2025
