  Клуб Серии А может уволить главного тренера
Италия
03 ноября 2025, 12:21 | Обновлено 03 ноября 2025, 13:12
Клуб Серии А может уволить главного тренера

Фиорентина не одержала ни одной победы за 10 туров чемпионата

Клуб Серии А может уволить главного тренера
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Стефано Пиоли

Футбольный клуб «Фиорентина» может отправить в отставку главного тренера Стефано Пиоли.

Итальянский специалист не впечатляет руководство флорентийского клуба, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

60-летний Пиоли занял тренерское кресло в июле 2025 года.

«Фиорентина» после 10 туров нынешнего сезона Серии А не одержала ни одной победы, на данный момент команда находится на предпоследнем, 19-ом месте турнирной таблицы. В воскресенье подопечные Пиоли дома проиграли «Лечче» (0:1).

Комментарии 1
Saar
Це про просто пздц. Гравці ті ж самі, що і минулого року. Навіть є гороше підсилення. А зона вильоту...... Піолі і в Мілані був таким же, посереднім.
