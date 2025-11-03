Клуб Серии А может уволить главного тренера

Футбольный клуб «Фиорентина» может отправить в отставку главного тренера Стефано Пиоли.

Итальянский специалист не впечатляет руководство флорентийского клуба, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

60-летний Пиоли занял тренерское кресло в июле 2025 года.

«Фиорентина» после 10 туров нынешнего сезона Серии А не одержала ни одной победы, на данный момент команда находится на предпоследнем, 19-ом месте турнирной таблицы. В воскресенье подопечные Пиоли дома проиграли «Лечче» (0:1).