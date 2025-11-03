ДУЛУБ: «Попов? Небрежно сказанное слово может быть вырвано из контекста»

Бывший тренер ЛНЗ Олег Дулуб прокомментировал высказывания защитника «Динамо» Дениса Попова о бразильцах «Шахтера» и их влиянии на матч чемпионата, который «горняки» выиграли со счетом 3:1.

– Согласны, что дополнительный накал в это противостояние внес Денис Попов, который после победы над «Шахтером» в Кубке Украины (2:1) высказался в адрес нынешних бразильцев «Шахтера», назвав их пародией на бывших легионеров «горняков»?

– Возможно, кто-то неправильно понял его слова. На мой взгляд, Денис сравнивал уровень тех бразильцев «Шахтера» с нынешними бразильцами. Но бывшие легионеры, о которых он говорил, на тот момент уже были опытными исполнителями. Безусловно, Попов добавил мотивации «Шахтеру». Когда идут две подряд игры такого уровня, любое неосторожно сказанное слово может быть вырвано из контекста и использовано для того, чтобы дополнительно мотивировать своих игроков. Именно это мы и увидели.

Вот даже эпизод на 13-й минуте матча, когда Марлон Гомес двумя ногами в прыжке летел в Попова… На мой взгляд, у арбитра были все основания показать красную карточку за такой фол. Если бы Попов не успел убрать ногу, он мог бы получить очень серьёзную травму. Думаю, что главный арбитр матча должен был лучше управлять игрой.

Отметим, что после победы над «Динамо» «Шахтер» закрепился на первом месте в турнирной таблице УПЛ, опережая киевлян на четыре очка.