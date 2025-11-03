Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ДУЛУБ: «В Украину возвращается большой футбол»
Украина. Премьер лига
03 ноября 2025, 10:51 |
ДУЛУБ: «В Украину возвращается большой футбол»

Олегу Анатольевичу понравилося Классико

Бывший тренер ряда украинских клубов Олег Дулуб поделился впечатлениями от Классического в 11-м туре УПЛ, которое завершилось победой «Шахтера» со счетом 3:1.

– Именно на этой игре я поймал себя на мысли, что в Украину возвращается большой футбол. Поддержка болельщиков, фаеры фанатов «Динамо» и «Шахтера» – все это добавляло атмосферы и без того очень эмоциональному матчу. Сама игра, кроме эмоциональной составляющей, была довольно интенсивной, держала напряжение до последней минуты. Я бы сказал, что все шло по сценарию предыдущего кубкового матча. Встреча могла закончиться вничью.

«Динамо» даже прибавило в интенсивности, если сравнивать с предыдущим Классическим. Хотя это уже их четвертая игра в довольно плотном графике. Думаю, что первый пропущенный мяч повлиял на весь ход встречи. Был момент на 45-й минуте, когда Пихаленок проскочил по флангу, прострелил, но Ярмоленко немного не дотянулся до мяча. Да и Огундана не сыграл по позиции, а мог бы вообще забивать в пустые ворота.

Потом «Динамо» забивает, но гол Кабаева после углового отменяют из-за очевидного офсайда. Повторюсь, по сюжету игра должна была повернуться на 2:2. Это напомнило мне прошлогодний матч на «Арене-Львов», когда динамовцы с 0:2 отыгрались до 2:2.

Отметим, что после победы над «Динамо» «Шахтер» закрепился на первом месте в турнирной таблице УПЛ, опережая киевлян на четыре очка.

