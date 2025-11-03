Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ищенко прокомментировал скандальные заявления Кравца об академии Динамо
Украина. Премьер лига
03 ноября 2025, 10:34 | Обновлено 03 ноября 2025, 10:35
Ищенко прокомментировал скандальные заявления Кравца об академии Динамо

Александра Алексеевича удивили слова Артема

ФК Динамо Киев. Александр Ищенко

Директор школы «Динамо» им. Валерия Лобановского Александр Ищенко прокомментировал резонансние заявления Артема Кравца о киевском клубе.

– У меня остался горький осадок от этого интервью. Для меня очень странно, что он говорит такие вещи ради каких-то денег.

Расскажу одну историю, которая была еще до пандемии. Одна мама стояла и не видела, что я позади. Говорит: «Если бы я денег дала, мой бы сегодня играл». Я это услышал и говорю: «Так дайте, сейчас будет в составе». Она после этого ушла. Как вы вообще можете себе такое представить?

В каждой команде есть родительский комитет. Футболиста воспитывают не только тренеры, но и школа, улица, родители и мы. Все должны работать в одном направлении.

У меня было очень много звонков поддержки от друзей и знакомых. Что ему тут плохого сделали? У него был полный карт-бланш. Иди работай, но не на словах. Никаких идей я не слышал.

Когда я пришел на эту должность, то три года переучивался. И сегодня я каждый день учусь, потому что дети меняются, и нужно менять подходы к ним. Работа руководителя – это не просто труд, это образ жизни, который занимает 24 часа. Потому что только расслабишься – звонят: футболист выбросил банку из окна на улицу. Проиграл в карты на спор и выбросил банку, а там люди шли. Они вызывают полицию и говорят, что это было покушение на них.

Другие взяли и выложили в ТикТок эротический танец в динамовской форме. Тут из школы звонит учительница и просит прийти, потому что парни неуправляемые. Иду в школу – и месяц все нормально.

У старших другие проблемы. Тренировка еще не успела закончиться, а на поле уже никого нет. Смотрю в окно – а у ворот уже девушки стоят. Возвращаю всех работать на тренажеры.

Девушек на базу еще не водили – тут охрана и камеры.

Артем Кравец Александр Ищенко Динамо Киев академия ФК Динамо
Иван Чирко
batistuta
Котяра у сметані, прям! Біднесенький!
