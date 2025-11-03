Ищенко прокомментировал скандальные заявления Кравца об академии Динамо

Директор школы «Динамо» им. Валерия Лобановского Александр Ищенко прокомментировал резонансние заявления Артема Кравца о киевском клубе.

– У меня остался горький осадок от этого интервью. Для меня очень странно, что он говорит такие вещи ради каких-то денег.

Расскажу одну историю, которая была еще до пандемии. Одна мама стояла и не видела, что я позади. Говорит: «Если бы я денег дала, мой бы сегодня играл». Я это услышал и говорю: «Так дайте, сейчас будет в составе». Она после этого ушла. Как вы вообще можете себе такое представить?

В каждой команде есть родительский комитет. Футболиста воспитывают не только тренеры, но и школа, улица, родители и мы. Все должны работать в одном направлении.

У меня было очень много звонков поддержки от друзей и знакомых. Что ему тут плохого сделали? У него был полный карт-бланш. Иди работай, но не на словах. Никаких идей я не слышал.

Когда я пришел на эту должность, то три года переучивался. И сегодня я каждый день учусь, потому что дети меняются, и нужно менять подходы к ним. Работа руководителя – это не просто труд, это образ жизни, который занимает 24 часа. Потому что только расслабишься – звонят: футболист выбросил банку из окна на улицу. Проиграл в карты на спор и выбросил банку, а там люди шли. Они вызывают полицию и говорят, что это было покушение на них.

Другие взяли и выложили в ТикТок эротический танец в динамовской форме. Тут из школы звонит учительница и просит прийти, потому что парни неуправляемые. Иду в школу – и месяц все нормально.

У старших другие проблемы. Тренировка еще не успела закончиться, а на поле уже никого нет. Смотрю в окно – а у ворот уже девушки стоят. Возвращаю всех работать на тренажеры.

Девушек на базу еще не водили – тут охрана и камеры.