Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Кравец поведал, сколько ему предлагали, чтоб взять игрока в академию Динамо
Молодежные турниры
19 сентября 2025, 21:52 | Обновлено 19 сентября 2025, 22:01
Кравец поведал, сколько ему предлагали, чтоб взять игрока в академию Динамо

Речь шла о 10 тысячах долларов, но Артем отказался

Кравец поведал, сколько ему предлагали, чтоб взять игрока в академию Динамо
BurBuzz. Артем Кравец

Бывший форвард и экс-скаут киевского Динамо Артем Кравец дал откровенное интервью, в котором рассказал, сколько ему предлагали за устройство юного игрока в академию киевского клуба:

«Хочу раскрыть коррупционную составляющую, о которой уже говорил. Я считаю, что это самая главная проблема, если говорить о спортивной и футбольной истории. Пока я был в школе, примерно год, я получил 3–4 предложения за деньги, и суммы были большие для Украины – где-то 10 тысяч долларов – за устройство ребенка в академию Динамо. Я ответил категорично: если еще раз напишешь, я заблокирую, больше никогда не будем общаться. Но представляю, сколько предложений получают люди, которые годами работают в этой системе.

Самая главная проблема – это такие дети, которые занимают места талантливых детей. В каждой возрастной категории по две-три-четыре такие ребенка, которые уничтожают конкуренцию. Допустим, в группе из 18 детей три заняли позиции, и на некоторые позиции других конкурентов нет. Ребенок понимает, что он незаменим, и как ему прогрессировать? А талантливые дети видят, что приходят те, кто не соответствует уровню, и это создает психологическое давление. Это разрушает спортивную систему – самая большая коррупционная проблема школы.

Есть еще другие моменты. Когда я только пришел, команду одной возрастной категории приглашали на турнир. Динамо обычно едет на турниры, если все полностью оплачивается принимающей стороной – дорога, проживание, питание и все расходы. Но случилось так, что был сильный турнир, принимающая сторона не оплачивала все, и родители хотели оплатить участие детей. Я об этом рассказал. Но мне объяснили: Динамо – бесплатная школа, никто не должен платить, это правило не меняется. И так, мы не поедем на тот турнир, но родители тоже ничего не должны платить. Мы это приняли, это позиция.

Но почему существуют ситуации, когда команды едут на турниры и с родителей собирают деньги. Если эти деньги не идут в Динамо, то кому они идут и почему вообще собираются? Таких историй очень много, и это касается не только школы, но и направлений маркетинга, спонсорских контрактов, привоза футболистов и полученных откатов. Это бесконечная история».

Динамо Киев Артем Кравец чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига академия ФК Динамо взятки детско-юношеский футбол
Николай Степанов Источник: Игорь Бурбас
