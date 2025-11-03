Холанд забил в стартовых 10 турах АПЛ больше, чем 10 команд лиги

Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд сумел в стартовых 10 турах АПЛ сезона 2025/26 забить больше, чем 10 команд лиги.

В матче 10-го тура АПЛ сезона 2025/26 «горожане» дома обыграли Борнмут со счетом 3:1.

Двумя голами в составе победителей отличился норвежский нападающий Эрлинг Холанд.

Теперь в активе форварда 13 голов в текущем сезоне, что больше, чем у 10 из 20 команд АПЛ.

Команды АПЛ в сезоне 2025/26, забившие меньшее количество голов, чем Эрлинг Холанд

13 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)

12 – Фулхэм

12 – Бернли

11 – Сандерленд

10 – Ньюкасл Юнайтед

10 – Вест Хэм Юнайтед

9 – Астон Вилла

9 – Эвертон

9 – Лидс Юнайтед

7 – Ноттингем Форест

7 – Вулверхэмптон