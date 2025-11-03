Англия03 ноября 2025, 10:07 |
Холанд забил в стартовых 10 турах АПЛ больше, чем 10 команд лиги
Норвежец в сезоне 2025/26 имеет в активе уже 13 забитых мячей
03 ноября 2025, 10:07
Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд сумел в стартовых 10 турах АПЛ сезона 2025/26 забить больше, чем 10 команд лиги.
В матче 10-го тура АПЛ сезона 2025/26 «горожане» дома обыграли Борнмут со счетом 3:1.
Двумя голами в составе победителей отличился норвежский нападающий Эрлинг Холанд.
Теперь в активе форварда 13 голов в текущем сезоне, что больше, чем у 10 из 20 команд АПЛ.
Команды АПЛ в сезоне 2025/26, забившие меньшее количество голов, чем Эрлинг Холанд
- 13 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
- 12 – Фулхэм
- 12 – Бернли
- 11 – Сандерленд
- 10 – Ньюкасл Юнайтед
- 10 – Вест Хэм Юнайтед
- 9 – Астон Вилла
- 9 – Эвертон
- 9 – Лидс Юнайтед
- 7 – Ноттингем Форест
- 7 – Вулверхэмптон
We need to talk about Erling Haaland 🤖 pic.twitter.com/93hZeQvwqk— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 2, 2025
