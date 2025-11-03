Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Холанд забил в стартовых 10 турах АПЛ больше, чем 10 команд лиги
Англия
03 ноября 2025, 10:07 |
108
0

Холанд забил в стартовых 10 турах АПЛ больше, чем 10 команд лиги

Норвежец в сезоне 2025/26 имеет в активе уже 13 забитых мячей

03 ноября 2025, 10:07 |
108
0
Холанд забил в стартовых 10 турах АПЛ больше, чем 10 команд лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд сумел в стартовых 10 турах АПЛ сезона 2025/26 забить больше, чем 10 команд лиги.

В матче 10-го тура АПЛ сезона 2025/26 «горожане» дома обыграли Борнмут со счетом 3:1.

Двумя голами в составе победителей отличился норвежский нападающий Эрлинг Холанд.

Теперь в активе форварда 13 голов в текущем сезоне, что больше, чем у 10 из 20 команд АПЛ.

Команды АПЛ в сезоне 2025/26, забившие меньшее количество голов, чем Эрлинг Холанд

  • 13 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
  • 12 – Фулхэм
  • 12 – Бернли
  • 11 – Сандерленд
  • 10 – Ньюкасл Юнайтед
  • 10 – Вест Хэм Юнайтед
  • 9 – Астон Вилла
  • 9 – Эвертон
  • 9 – Лидс Юнайтед
  • 7 – Ноттингем Форест
  • 7 – Вулверхэмптон
По теме:
Салах забив 107 голів на Енфілді в АПЛ. У кого більше на одному стадіоні?
Никто в Манчестер Сити, кроме Холанда, не забил больше 1 гола в сезоне АПЛ
Холанд суммарно забил 50 голов в стартовых 10 турах в четырех сезонах АПЛ
чемпионат Англии по футболу статистика Манчестер Сити Английская Премьер-лига Борнмут Эрлинг Холанд Манчестер Сити - Борнмут
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Динамо Ващук назвал Шовковскому самых слабых игроков клуба
Футбол | 03 ноября 2025, 06:02 3
Легенда Динамо Ващук назвал Шовковскому самых слабых игроков клуба
Легенда Динамо Ващук назвал Шовковскому самых слабых игроков клуба

Владислав не в восторге от защиты команды

ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо стал тренером клуба Второй лиги Украины
Футбол | 02 ноября 2025, 11:37 4
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо стал тренером клуба Второй лиги Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо стал тренером клуба Второй лиги Украины

Александр Заваров трудоустроился в ФК Вильхивцы

Туран может помочь продать в мадридский гранд двух игроков Шахтера
Футбол | 03.11.2025, 10:00
Туран может помочь продать в мадридский гранд двух игроков Шахтера
Туран может помочь продать в мадридский гранд двух игроков Шахтера
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
Футбол | 02.11.2025, 19:58
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
Футбол | 02.11.2025, 20:44
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Во Франции оценили игру Забарного после непростой победы над Ниццой
Во Франции оценили игру Забарного после непростой победы над Ниццой
01.11.2025, 22:37 9
Футбол
Экс-арбитр ФИФА не понял, почему не был назначен пенальти в ворота Шахтера
Экс-арбитр ФИФА не понял, почему не был назначен пенальти в ворота Шахтера
02.11.2025, 22:59 10
Футбол
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
02.11.2025, 22:04 2
Теннис
Александр КРАСЮК: «Все будут помнить это поражение Усика»
Александр КРАСЮК: «Все будут помнить это поражение Усика»
02.11.2025, 00:32 3
Бокс
Тренер: «Этот вратарь подвел себя, нас и сборную Украины»
Тренер: «Этот вратарь подвел себя, нас и сборную Украины»
02.11.2025, 00:59 1
Футбол
Джозеф Паркер назвал шансы Уордли в бою против Усика
Джозеф Паркер назвал шансы Уордли в бою против Усика
01.11.2025, 22:25 1
Бокс
У экс-динамовца Хачериди возникли проблемы
У экс-динамовца Хачериди возникли проблемы
01.11.2025, 21:45 1
Футбол
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
01.11.2025, 09:45 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем