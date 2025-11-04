Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Леоненко обратился к Суркису после фиаско Динамо против Шахтера
Украина. Премьер лига
04 ноября 2025, 00:11 |
189
0

Леоненко обратился к Суркису после фиаско Динамо против Шахтера

Киевляне проиграли 1:3

04 ноября 2025, 00:11 |
189
0
Леоненко обратился к Суркису после фиаско Динамо против Шахтера
ФК Динамо. Игорь Суркис

Известный в прошлом футболист «Динамо» Виктор Леоненко обратился к Игорю Суркису после поражения киевлян в матче против «Шахтера».

«Целый тайм, тайм, б***ь, команда не бьет по воротам! Интересно у Игоря Михайловича спросить, а ему нравится, когда его команда «в квадрат» играет 45 минут? Даже не знаю, что бы я с командой и тренером [на месте Суркиса] сделал», – сказал Леоненко.

2 ноября прошел матч 11-го тура УПЛ 2025/26 между командами «Шахтер» Донецк и «Динамо» Киев. Коллективы сыграли на стадионе Арена Львов. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу горняков.

По теме:
Денис АНТЮХ: «Мы играли как обычно»
Полесье ищет усиление. Известный тренер посетил Африку и Венгрию
Руслан РОТАНЬ: «Критика справедливая. Игроки Полесья сонные, пустые»
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев Виктор Леоненко Игорь Суркис
Дмитрий Олийченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Саленко дал совет Суркису, кому в Динамо нужно указать на дверь
Футбол | 03 ноября 2025, 09:14 4
Саленко дал совет Суркису, кому в Динамо нужно указать на дверь
Саленко дал совет Суркису, кому в Динамо нужно указать на дверь

Киевляне проиграли Классическое «Шахтеру»

Источник: Полесье требует от игроков сборной Украины уменьшения зарплаты
Футбол | 03 ноября 2025, 23:33 2
Источник: Полесье требует от игроков сборной Украины уменьшения зарплаты
Источник: Полесье требует от игроков сборной Украины уменьшения зарплаты

Продолжаются тяжелые переговоры с Гуцуляком, Сарапием и Михайличенко

Тотальная борьба. Полесье сыграло вничью с Металлистом 1925
Футбол | 03.11.2025, 20:01
Тотальная борьба. Полесье сыграло вничью с Металлистом 1925
Тотальная борьба. Полесье сыграло вничью с Металлистом 1925
Шовковський звернувся до Шахтаря після поразки у гарячому матчі
Футбол | 03.11.2025, 08:44
Шовковський звернувся до Шахтаря після поразки у гарячому матчі
Шовковський звернувся до Шахтаря після поразки у гарячому матчі
Джошуа принял неожиданное решение о будущем и обратился к Усику
Бокс | 03.11.2025, 07:02
Джошуа принял неожиданное решение о будущем и обратился к Усику
Джошуа принял неожиданное решение о будущем и обратился к Усику
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему бой с Кличко был таким тяжелым?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему бой с Кличко был таким тяжелым?»
02.11.2025, 08:20 12
Бокс
Критическая ситуация. Известно будущее Шовковского в Динамо
Критическая ситуация. Известно будущее Шовковского в Динамо
02.11.2025, 06:52 3
Футбол
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
02.11.2025, 09:22 5
Футбол
Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя, как пародия»
Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя, как пародия»
03.11.2025, 08:13 13
Футбол
Красюк откровенно рассказал, почему прекратил сотрудничество с Усиком
Красюк откровенно рассказал, почему прекратил сотрудничество с Усиком
03.11.2025, 07:37 8
Бокс
ШОВКОВСКИЙ: Мне позвонили из судейского корпуса и сказали, что это пенальти
ШОВКОВСКИЙ: Мне позвонили из судейского корпуса и сказали, что это пенальти
02.11.2025, 20:50 31
Футбол
ФОТО. Бразильцы Шахтера обратились к Попову после поражения Динамо
ФОТО. Бразильцы Шахтера обратились к Попову после поражения Динамо
03.11.2025, 00:02 22
Футбол
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
02.11.2025, 20:40 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем