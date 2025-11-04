Леоненко обратился к Суркису после фиаско Динамо против Шахтера

Известный в прошлом футболист «Динамо» Виктор Леоненко обратился к Игорю Суркису после поражения киевлян в матче против «Шахтера».

«Целый тайм, тайм, б***ь, команда не бьет по воротам! Интересно у Игоря Михайловича спросить, а ему нравится, когда его команда «в квадрат» играет 45 минут? Даже не знаю, что бы я с командой и тренером [на месте Суркиса] сделал», – сказал Леоненко.

2 ноября прошел матч 11-го тура УПЛ 2025/26 между командами «Шахтер» Донецк и «Динамо» Киев. Коллективы сыграли на стадионе Арена Львов. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу горняков.