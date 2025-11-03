Гендиректор Баварии объявил о рекордном доходе клуба

«Бавария» завершила финансовый год 2024/25 с консолидированным доходом в ​​размере 978,3 миллиона евро, что на 2,8% больше, чем годом ранее – это новый рекордный показатель.

Генеральный директор мюнхенцев Ян-Кристиан Дрезен высказался об экономической ситуации клуба.

«Бавария» сохраняет экономическую силу, спортивную стабильность и единство духа – вот наш девиз «Mia san Mia». Несмотря на неспокойные времена и новый уровень трансферного рынка, мы вновь достигли рекордного уровня выручки и получили солидную прибыль. Это демонстрирует исключительную силу и стабильность нашего клуба. Мы не подвержены колебаниям – ФК «Бавария» стабилен», – передает слова Дрезена клубная пресс-служба.

После девяти туров немецкой Бундеслиги «Бавария» возглавляет турнирную таблицу, в активе команды 27 очков. В прошедшем туре подопечные Венсана Компани без проблем обыграли «Байер» (3:0).