Гендиректор Баварии объявил о рекордном доходе клуба

Германия
03 ноября 2025, 09:01 |
Ян-Кристиан Дрезен высказался об экономической ситуации мюнхенцев

Getty Images/ Getty Images Ukraine

«Бавария» завершила финансовый год 2024/25 с консолидированным доходом в ​​размере 978,3 миллиона евро, что на 2,8% больше, чем годом ранее – это новый рекордный показатель.

Генеральный директор мюнхенцев Ян-Кристиан Дрезен высказался об экономической ситуации клуба.

«Бавария» сохраняет экономическую силу, спортивную стабильность и единство духа – вот наш девиз «Mia san Mia». Несмотря на неспокойные времена и новый уровень трансферного рынка, мы вновь достигли рекордного уровня выручки и получили солидную прибыль. Это демонстрирует исключительную силу и стабильность нашего клуба. Мы не подвержены колебаниям – ФК «Бавария» стабилен», – передает слова Дрезена клубная пресс-служба.

После девяти туров немецкой Бундеслиги «Бавария» возглавляет турнирную таблицу, в активе команды 27 очков. В прошедшем туре подопечные Венсана Компани без проблем обыграли «Байер» (3:0).

Бавария Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Оксана Баландина Источник: ФК Бавария
