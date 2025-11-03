Назван бюджет Шахтера. Известная существенная разница с Динамо
«Горняки» вышли на уровень 2020-21 годов
Украинский журналист Игорь Бурбас озвучил бюджет донецкого «Шахтера».
По данным источников, «Шахтер» восстанавливает свой финансовый уровень до полномасштабной войны. Если бюджет «Динамо» сейчас составляет около 35-40 млн евро в год, то «Шахтер» имеет 60-65 млн евро. Это возвращение клуба на уровень сезона 2020-2021 годов, что позволяет «горнякам» снова активно конкурировать на внутренней и европейской арене.
Ранее появилась информация, что «Шахтер» может продать двух бразильских футболистов в мадридский клуб «Атлетико».
