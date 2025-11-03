Туран может помочь продать в мадридский гранд двух игроков Шахтера
«Атлетико» интересуются Невертоном и Эгиналду
Донецкий «Шахтер» может вскоре продать двух футболистов в Ла Лигу.
По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, наставник «горняков» Арда Туран регулярно поддерживает связь со своим бывшим тренером Диего Симеоне, который возглавляет «Атлетико». Отмечается, что аргентинский тренер заинтересовался двумя бразильскими нападающими «Шахтера» Эгиналду и Невертоном.
В этом сезоне Невертон провел 19 матчей и забил три гола, а на счету Эгиналду девять поединков, два гола и один ассист.
Ранее сообщалось, что Туран может покинуть «Шахтер». Его хотят видеть в другом клубе.
