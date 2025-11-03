Судьба чемпионства и «дубль» Хачериди. Все автоголы Классического дерби

Улеглись страсти 203-го Всеукраинского классического дерби. «Шахтер» в рамках чемпионата Украины смог реваншироваться за поражение в Кубке, а окончательно вопрос о победителе снял «эффектный» автогол в исполнении Владислава Кабаева. Стоит сказать, что в богатой истории официальных матчей самого принципиального противостояния украинского футбола, которое берет отсчет из далекого 1938-го, мячи в свои ворота случались не слишком часто, всего 14 раз, поэтому почти все они были резонансными.

Любопытно, что автор первого автогола тогда еще далеко не Классического дерби, защитник тогда еще «Стахановца» из Сталино Николай Красюк в конце чемпионата СССР-1940 сначала, на 12-й минуте поразил свои ворота, а в середине второго тайма этот гол отыграл. Матч так и завершился 1:1, а у Красюка получился своеобразный дубль, хотя позже в этом противостоянии дубли будут гораздо резонанснее. О них ниже.

Первый динамовский автогол Классического родился десять лет спустя, в матче чемпионата СССР-1950. Его автор – защитник Абрам Лерман. Правда, на этот момент (75 минута) киевляне вели 4:0 и неудача Абрама лишь размочила счет.

Следующий автогол возник еще спустя 18 лет, в матче чемпионата СССР-1968. Срезка в свои ворота от защитника «горняков» Александра Поллака оказалась во встрече решающей: к 74-й минуте счет был 2:2 (дублями обменялись донетчанин Глодянис и киевлянин Турянчик). Благодаря этому автоголу соперников команда Виктора Маслова набрала очередных два очка и приблизилась к третьему подряд чемпионству.

Еще два мяча в свои ворота совковой эпохи провели защитник «Шахтера» Алексей Дрозденко в матче чемпионата СССР-1970 («Динамо» победило 3:0, автогол подвел итог) и хавбек киевлян Анатолий Коньков в чемпионате СССР-1978. К 68-й минуте «Динамо» благодаря голу Блохина вело 1:0. Срезка от Конькова оказалась переломной, ведь спустя еще девять минут Владимир Роговский вывел «Шахтер» вперед и принес команде выездную победу 2:1.

Так получилось, что следующего после пяти совковых автогола Всеукраинского классического дерби пришлось ждать целых 34 года. Их тогда было сразу два.

Матч, состоявшийся 3 июня 2002 года, имел статус золотого. «Динамо» после смерти Валерия Лобановского растеряло пятиочковое преимущество в чемпионате над «горняками» и в Донецк уже ехало без права на ошибку. А роковых ошибок, определивших преимущество «Шахтера», было сразу две. Первую за минуту до завершения первого тайма сделал Сергей Федоров, который в достаточно простой ситуации, находясь перед собственными воротами, киксанул мяч в «девятку» ворот Виталия Ревы.

Еще один автогол того матча установил окончательный результат (2:0) и фактически гарантировал «Шахтеру» первое в истории чемпионство. Правда, вины Горана Гавранчича в том голе по сравнению с Федоровым гораздо меньше. «Шахтер» разыгрывал свободный удар в пределах штрафной площади. Тимощук (прости Господи) сильно прострелил и мяч, задев серба, влетел в сетку.

А сразу после финального свистка едва не случился еще один автогол. Это когда Марина Мефодьевна не выводила в эфир молодого журналиста, который собрал вокруг себя уважаемых гостей и одного из них еще и не очень узнал. Благо, рядом был Борис Викторович, который все подсказал. Но время показало, что молодого журналиста не уволили, а значит, громкий медиа-автогол не состоялся.

Зато автогол Адриана Пуканыча спустя год, в мае 2003-го, на стадионе имени Лобановского в Киеве оказался решающим и принес «Динамо» над «Шахтером» победу 2:1.

Еще один горняцкий автогол Классического родился в одном из главных матчей истории донецкого клуба. 30 апреля 2009 года первый полуфинальный матч Кубка УЕФА на стадионе имени Лобановского в Киеве. На 22-й минуте Дмитрий Чигринский, опекая Артема Милевского, срезал мяч в ворота Андрея Пятова после прострела Александра Алиева со штрафного. К счастью для горняков, во втором тайме Фернандиньо этот гол отыграл, а в Донецке «Шахтер» праздновал победу 2:1 и сделал предпоследний шаг к первому в клубной истории евротрофею.

15 мая 2014-го был автогол другого защитника «Шахтера» Александра Кучера и он в определенной степени поспособствовал удачному старту тренерской карьеры Сергея Реброва, незадолго до того сменившего на должности наставника киевлян Олега Блохина. Это был финал Кубка Украины в Полтаве и срезка от Кучера, боровшегося за мяч с Домагоем Видой, помогла киевлянам в конце первого тайма открыть счет. А еще через три минуты уже сам Вида забил во второй раз. «Динамо» победило 2:1 и смогло тем самым добыть первый за три года трофей.

А 12 декабря 2016 года при тренерстве того же Реброва случился первый и единственный в истории Классических дубль в собственные ворота. Девять лет назад дважды створ бедного, но еще не задержанного при попытке незаконно покинуть Украину Артура Рудько поразил в рамках национального чемпионата Евгений Хачериди. Первый автогол Евгения, когда он головой пробил под перекладину собственных ворот после навеса со штрафного, помог «Шахтеру» уже через три минуты отыграть мяч, забитый на первой минуте тогда еще динамовцем Жуниором Мораэсом. А вторая срезка Хачериди на финише матча при счете 2:3 фактически сняла вопрос о победителе. «Динамо» тот матч проиграло 3:4 и начало отставать от «Шахтера» в чемпионате Украины безнадежно.

19 мая 2018 года автогол грузина Давида Хочолавы на 56-й минуте киевского матча чемпионата Украины оказался для «Динамо» победным (2:1). Но та победа уже ни на что не влияла, ведь перед последним туром «Шахтер» уже завоевал титул и имел над киевлянами девять очков преимущества.

И вот – 2 ноября 2025-го, 11-й тур Премьер-лиги. Владислав Кабаев забил явно самый эффектный среди всех вышеперечисленных автоголов и подытожил победу «Шахтера» на «Арене Львов». После этой победы «горняки» впервые в сезоне оформили отрыв в четыре очка. Время покажет, станет ли оно определяющим.