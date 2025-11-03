Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Были ошибки». Маркевич поделился впечатлениями от матча Шахтер – Динамо
Украина. Премьер лига
03 ноября 2025, 04:38 |
Легендарный тренер остался доволен украинским Классическим

ФК Шахтер

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью для Sport.ua поделился впечатления от матча 11-го тура УПЛ «Шахтер» – «Динамо», в котором «горняки» добыли победу со счетом 3:1:

– Мирон Богданович, каковы ваши впечатления от поединка «Шахтер» – «Динамо»?
– В целом, мне игра понравилась. От обеих команд я увидел полную самоотдачу. Да, были ошибки и не так много голевых моментов, но на поле была видна заряженность соперников на позитивный результат. Дерби удалось на 100 процентов.

Я предполагал, что два очных поединка в плане побед «Шахтер» и «Динамо» разделят напополам. Так оно и получилось.

– Хватало и артистизма с обеих сторон. Вы согласны?
– Действительно, провокаций было в избытке. Но это случается не первый раз во встречах этих команд. Поэтому удивляться не стоит (улыбается).

Ранее Мирон Маркевич назвал лучших игроков в матче «Шахтер» – «Динамо».

Динамо Киев Мирон Маркевич чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
