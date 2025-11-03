«Были ошибки». Маркевич поделился впечатлениями от матча Шахтер – Динамо

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью для Sport.ua поделился впечатления от матча 11-го тура УПЛ «Шахтер» – «Динамо», в котором «горняки» добыли победу со счетом 3:1:

– Мирон Богданович, каковы ваши впечатления от поединка «Шахтер» – «Динамо»?

– В целом, мне игра понравилась. От обеих команд я увидел полную самоотдачу. Да, были ошибки и не так много голевых моментов, но на поле была видна заряженность соперников на позитивный результат. Дерби удалось на 100 процентов.

Я предполагал, что два очных поединка в плане побед «Шахтер» и «Динамо» разделят напополам. Так оно и получилось.

– Хватало и артистизма с обеих сторон. Вы согласны?

– Действительно, провокаций было в избытке. Но это случается не первый раз во встречах этих команд. Поэтому удивляться не стоит (улыбается).

