«Было много эмоций». Легенда Динамо высказался о украинском Классическом

Легендарный экс-футболист киевского «Динамо» Олег Саленко поделился впечатлениям о матче 11-го тура УПЛ, в котором столичный гранд со счетом 3:1 уступил «Шахтеру»:

– Олег, каковы ваши впечатления от игры наших грандов?

– Никаких.

– Почему?

– Потому что содержательной игры я не увидел. Да, было много эмоций, но конструктивных действий, ни от «Динамо», ни от «Шахтера», я не увидел. Мне было скучно смотреть противостояние сильнейших украинских клубов.

