«Было много эмоций». Легенда Динамо высказался о украинском Классическом

Украина. Премьер лига
03 ноября 2025, 02:45 |
Олег Саленко не увидел конструктива в игре «Шахтера» и «Динамо»

03 ноября 2025, 02:45 |
Олег Саленко

Легендарный экс-футболист киевского «Динамо» Олег Саленко поделился впечатлениям о матче 11-го тура УПЛ, в котором столичный гранд со счетом 3:1 уступил «Шахтеру»:

– Олег, каковы ваши впечатления от игры наших грандов?

– Никаких.

– Почему?

– Потому что содержательной игры я не увидел. Да, было много эмоций, но конструктивных действий, ни от «Динамо», ни от «Шахтера», я не увидел. Мне было скучно смотреть противостояние сильнейших украинских клубов.

Ранее Олег Саленко назвал причину поражения «Динамо» в Классико.

Динамо Киев Олег Саленко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Лига конференций
Даниил Кирияка Источник: Meta.ua
