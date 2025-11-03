Украина. Премьер лига03 ноября 2025, 02:45 |
51
0
«Было много эмоций». Легенда Динамо высказался о украинском Классическом
Олег Саленко не увидел конструктива в игре «Шахтера» и «Динамо»
03 ноября 2025, 02:45 |
51
0
Легендарный экс-футболист киевского «Динамо» Олег Саленко поделился впечатлениям о матче 11-го тура УПЛ, в котором столичный гранд со счетом 3:1 уступил «Шахтеру»:
– Олег, каковы ваши впечатления от игры наших грандов?
– Никаких.
– Почему?
– Потому что содержательной игры я не увидел. Да, было много эмоций, но конструктивных действий, ни от «Динамо», ни от «Шахтера», я не увидел. Мне было скучно смотреть противостояние сильнейших украинских клубов.
Ранее Олег Саленко назвал причину поражения «Динамо» в Классико.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 ноября 2025, 22:32 11
Винисиус Тобиас отреагировал на победу над Динамо
Футбол | 02 ноября 2025, 09:22 3
Тибо Куртуа устал от поведения Винисиуса
Футбол | 02.11.2025, 08:01
Футбол | 03.11.2025, 00:09
Футбол | 02.11.2025, 00:59
Комментарии 0
Популярные новости
01.11.2025, 08:02 4
01.11.2025, 00:15
01.11.2025, 03:02
01.11.2025, 06:22
01.11.2025, 02:43 1
01.11.2025, 05:12 11
01.11.2025, 09:45 16
02.11.2025, 20:40 5