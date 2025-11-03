ФОТО. В Италии умер легендарный тренер, который тренировал Наполи

Легендарный итальянский тренер Джованни Галеоне умер в возрасте 84 лет, погрузив итальянский футбол в траур.

За 32 года карьеры он возглавлял многие клубы, включая «Наполи» и «Удинезе». Его последняя работа была в «Удинезе» в 2007 году, спустя шесть лет после чего он объявил о завершении карьеры. По данным Football Italia, Галеоне скончался в больнице Удине.

Он тренировал «Удинезе» также в сезоне 1994/95 и молодежную команду клуба до 1983 года. Кроме того, руководил «Кремонезе», СПАЛ, «Пескарой», «Комо» и «Перуджей».

Галеоне оказал огромное влияние на итальянский футбол. Его учениками были Массимилиано Аллегри, игравший под его руководством в «Пескаре» и «Наполи», и Джан Пьеро Гасперини, которого он тренировал в «Пескаре».

Аллегри позже выиграл шесть Скудетто с «Миланом» и «Ювентусом», а Гасперини превратил «Аталанту» в один из лучших клубов Европы, приведя её к Лиге чемпионов и победе в Лиге Европы.