Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Порту в чемпионате вырвал победу над Брагой
Чемпионат Португалии
Порту
02.11.2025 22:30 – FT 2 : 1
Брага
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
03 ноября 2025, 04:31 |
49
0

Порту в чемпионате вырвал победу над Брагой

Состоялось три матча чемпионата Португалии

03 ноября 2025, 04:31 |
49
0
Порту в чемпионате вырвал победу над Брагой
Getty Images/Global Images Ukraine. Порту

В воскресенье, 2 ноября, состоялось три матча десятого тура чемпионата Португалии.

  • «AVS» сыграл в результативную ничью с «Тонделой».
  • «Арока» дома уступила «Морейренсе».
  • «Порту» в концовке матча вырвал победу над «Брагой».

Чемпионат Португалии. 10-й тур

AVS – Тондела – 2:2

Голы: Бане, 43, Переа, 62 – Лопес, 14, Маранхао, 71 (пенальти)

Видео голов и обзор матча:

Арока – Морейренсе – 0:2

Голы: Шеттин, 12, 36

Видео голов и обзор матча:

Порту – Брага – 2:1

Голы: Мора, 45, Саинц, 79 – Гомес, 51

Видео голов и обзор матча:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Порту 10 9 1 0 23 - 3 09.11.25 20:00 Фамаликау - Порту02.11.25 Порту 2:1 Брага27.10.25 Морейренсе 1:2 Порту05.10.25 Порту 0:0 Бенфика29.09.25 Арока 0:4 Порту19.09.25 Риу Аве 0:3 Порту 28
2 Спортинг Лиссабон 10 8 1 1 25 - 5 08.11.25 22:30 Санта Клара - Спортинг Лиссабон31.10.25 Спортинг Лиссабон 2:0 Алверка26.10.25 Тондела 0:3 Спортинг Лиссабон05.10.25 Спортинг Лиссабон 1:1 Брага27.09.25 Эшторил 0:1 Спортинг Лиссабон22.09.25 Спортинг Лиссабон 3:0 Морейренсе 25
3 Бенфика 10 7 3 0 21 - 4 09.11.25 22:30 Бенфика - Каза Пия01.11.25 Витория Гимараеш 0:3 Бенфика25.10.25 Бенфика 5:0 Арока05.10.25 Порту 0:0 Бенфика26.09.25 Бенфика 2:1 Жил Висенте23.09.25 Бенфика 1:1 Риу Аве 24
4 Жил Висенте 9 6 1 2 14 - 4 03.11.25 22:45 Жил Висенте - Санта Клара24.10.25 Алверка 0:4 Жил Висенте04.10.25 Жил Висенте 2:0 Эштрела Амадора26.09.25 Бенфика 2:1 Жил Висенте21.09.25 Жил Висенте 2:0 Эшторил14.09.25 Брага 0:1 Жил Висенте 19
5 Фамаликау 10 5 4 1 11 - 4 09.11.25 20:00 Фамаликау - Порту01.11.25 Насьонал 0:1 Фамаликау26.10.25 Фамаликау 2:0 Витория Гимараеш05.10.25 Арока 1:1 Фамаликау28.09.25 Фамаликау 0:0 Риу Аве21.09.25 Каза Пия 1:1 Фамаликау 19
6 Морейренсе 10 6 0 4 15 - 13 09.11.25 22:30 Брага - Морейренсе02.11.25 Арока 0:2 Морейренсе27.10.25 Морейренсе 1:2 Порту04.10.25 Насьонал 3:2 Морейренсе27.09.25 Морейренсе 2:1 Каза Пия22.09.25 Спортинг Лиссабон 3:0 Морейренсе 18
7 Брага 10 3 4 3 17 - 10 09.11.25 22:30 Брага - Морейренсе02.11.25 Порту 2:1 Брага26.10.25 Брага 4:0 Каза Пия05.10.25 Спортинг Лиссабон 1:1 Брага28.09.25 Брага 0:1 Насьонал20.09.25 Витория Гимараеш 1:1 Брага 13
8 Санта Клара 9 3 2 4 8 - 10 03.11.25 22:45 Жил Висенте - Санта Клара25.10.25 Санта Клара 2:0 АВС04.10.25 Витория Гимараеш 2:1 Санта Клара27.09.25 Санта Клара 1:2 Тондела20.09.25 Санта Клара 2:1 Алверка12.09.25 Бенфика 1:1 Санта Клара 11
9 Насьонал 10 3 2 5 10 - 14 09.11.25 17:30 Эштрела Амадора - Насьонал01.11.25 Насьонал 0:1 Фамаликау26.10.25 Эшторил 1:1 Насьонал04.10.25 Насьонал 3:2 Морейренсе28.09.25 Брага 0:1 Насьонал20.09.25 Насьонал 1:2 Арока 11
10 Риу Аве 10 2 5 3 13 - 18 08.11.25 17:30 Алверка - Риу Аве01.11.25 Риу Аве 0:4 Эшторил25.10.25 Эштрела Амадора 1:2 Риу Аве05.10.25 Риу Аве 3:0 Тондела28.09.25 Фамаликау 0:0 Риу Аве23.09.25 Бенфика 1:1 Риу Аве 11
11 Витория Гимараеш 10 3 2 5 9 - 17 08.11.25 20:00 Тондела - Витория Гимараеш01.11.25 Витория Гимараеш 0:3 Бенфика26.10.25 Фамаликау 2:0 Витория Гимараеш04.10.25 Витория Гимараеш 2:1 Санта Клара28.09.25 Алверка 2:0 Витория Гимараеш20.09.25 Витория Гимараеш 1:1 Брага 11
12 Эшторил 10 2 4 4 15 - 14 07.11.25 22:15 Эшторил - Арока01.11.25 Риу Аве 0:4 Эшторил26.10.25 Эшторил 1:1 Насьонал03.10.25 Каза Пия 2:2 Эшторил27.09.25 Эшторил 0:1 Спортинг Лиссабон21.09.25 Жил Висенте 2:0 Эшторил 10
13 Эштрела Амадора 10 2 4 4 12 - 13 09.11.25 17:30 Эштрела Амадора - Насьонал01.11.25 Каза Пия 3:5 Эштрела Амадора25.10.25 Эштрела Амадора 1:2 Риу Аве04.10.25 Жил Висенте 2:0 Эштрела Амадора27.09.25 Эштрела Амадора 3:0 АВС21.09.25 Тондела 0:0 Эштрела Амадора 10
14 Алверка 10 3 1 6 11 - 18 08.11.25 17:30 Алверка - Риу Аве31.10.25 Спортинг Лиссабон 2:0 Алверка24.10.25 Алверка 0:4 Жил Висенте04.10.25 АВС 1:3 Алверка28.09.25 Алверка 2:0 Витория Гимараеш20.09.25 Санта Клара 2:1 Алверка 10
15 Арока 10 2 3 5 10 - 26 07.11.25 22:15 Эшторил - Арока02.11.25 Арока 0:2 Морейренсе25.10.25 Бенфика 5:0 Арока05.10.25 Арока 1:1 Фамаликау29.09.25 Арока 0:4 Порту20.09.25 Насьонал 1:2 Арока 9
16 Каза Пия 10 2 2 6 11 - 22 09.11.25 22:30 Бенфика - Каза Пия01.11.25 Каза Пия 3:5 Эштрела Амадора26.10.25 Брага 4:0 Каза Пия03.10.25 Каза Пия 2:2 Эшторил27.09.25 Морейренсе 2:1 Каза Пия21.09.25 Каза Пия 1:1 Фамаликау 8
17 Тондела 10 1 3 6 6 - 19 08.11.25 20:00 Тондела - Витория Гимараеш02.11.25 АВС 2:2 Тондела26.10.25 Тондела 0:3 Спортинг Лиссабон05.10.25 Риу Аве 3:0 Тондела27.09.25 Санта Клара 1:2 Тондела21.09.25 Тондела 0:0 Эштрела Амадора 6
18 АВС 10 0 2 8 7 - 24 09.11.25 17:30 АВС - Жил Висенте02.11.25 АВС 2:2 Тондела25.10.25 Санта Клара 2:0 АВС04.10.25 АВС 1:3 Алверка27.09.25 Эштрела Амадора 3:0 АВС20.09.25 АВС 0:3 Бенфика 2
Полная таблица

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Борха Сайнс (Порту), асcист Габриэль Вейга.
51’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Гомес (Брага), асcист Родриго Саласар.
45’
ГОЛ ! Мяч забил Родригу Мора (Порту), асcист Самуэль Омородион.
По теме:
Чемпионат Франции: Лион потерял очки, разгромы от Ренна и Ланса
Дубль Антони. Бетис разгромил Мальорку и вошел в топ-5 Ла Лиги
Милан – Рома – 1:0. Незабитый пенальти и 13 минут Довбика. Видео гола
Порту Брага чемпионат Португалии по футболу Родриго Мора видео голов и обзор Арока Морейренсе Тондела AVS
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 02 ноября 2025, 15:50 176
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Вторая серия «класичного». Победитель в этот раз будет иным?

«Фальшивые бразильцы?» Легионер Шахтера потроллил Дениса Попова
Футбол | 02 ноября 2025, 22:32 14
«Фальшивые бразильцы?» Легионер Шахтера потроллил Дениса Попова
«Фальшивые бразильцы?» Легионер Шахтера потроллил Дениса Попова

Винисиус Тобиас отреагировал на победу над Динамо

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер Донецк – Динамо Киев
Футбол | 02.11.2025, 08:01
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер Донецк – Динамо Киев
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер Донецк – Динамо Киев
Классико: Шахтер vs Динамо. Туран и Шовковский назвали составы на суперматч
Футбол | 02.11.2025, 16:48
Классико: Шахтер vs Динамо. Туран и Шовковский назвали составы на суперматч
Классико: Шахтер vs Динамо. Туран и Шовковский назвали составы на суперматч
Йожеф САБО: «Стоило похвалить игрока Динамо, как он просто растворился»
Футбол | 03.11.2025, 05:02
Йожеф САБО: «Стоило похвалить игрока Динамо, как он просто растворился»
Йожеф САБО: «Стоило похвалить игрока Динамо, как он просто растворился»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
У экс-динамовца Хачериди возникли проблемы
У экс-динамовца Хачериди возникли проблемы
01.11.2025, 21:45 1
Футбол
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
02.11.2025, 19:58 377
Футбол
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
02.11.2025, 20:40 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Рекорд в спорте. Легендарный клуб продали за $10 миллиардов
ОФИЦИАЛЬНО. Рекорд в спорте. Легендарный клуб продали за $10 миллиардов
01.11.2025, 00:15
Баскетбол
Дэвид ХЭЙ: «У него лучшие шансы победить Усика. Он просто гений»
Дэвид ХЭЙ: «У него лучшие шансы победить Усика. Он просто гений»
01.11.2025, 05:22
Бокс
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
01.11.2025, 08:41 7
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
02.11.2025, 20:44 48
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем