Пять голов и удаление. Бешикташ и Фенербахче выдали огненное дерби Стамбула

В воскресенье, 2 ноября, состоялся матч 11-го тура чемпионата Турции между «Бешикташом» и «Фенербахче».

Поединок принимал стадион «Тупраш» в Стамбуле.

Хозяева поля доминировали в начале матча и забили два гола, но на 26-й минуте остались вдесятером из-за удаления Кекчю. После этого инициатива перешла к команде Тедеско, которая совершила камбек и благодаря победному мячу Дурана взяла три очка.

«Бешикташ» с 17 очками стал 6-м в турнирной таблице. «Фенербахче» с 25 баллами – второй.

Также состоялось еще два матча 11-го тура: «Самсунспор» одолел «Коньяспор», а «Кайсериспор» одолел «Касымпашу».

Чемпионат Турции. 11-й тур

Бешикташ – Фенербахче – 2:3

Голы: Туре, 5, Топчю, 22 – Юксек, 32, Асенсио, 45+3, Дуран, 83

Удаление: Кокчю, 26

Видео голов и обзор матча:

Коньяспор – Самсунспор – 1:3

Голы: Найир, 59 – Мусаба, 5, Ндиайе, 13, Базур, 57 (автогол)

Видео голов и обзор матча:

Кайзериспор – Касымпаша – 3:2

Голы: Соялп, 11, Дэнсвил, 32, Тучи, 81 – Винк, 19, Канатзискуш, 67

Видео голов и обзор матча: