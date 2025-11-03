Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пять голов и удаление. Бешикташ и Фенербахче выдали огненное дерби Стамбула
Чемпионат Турции
Бешикташ
02.11.2025 19:00 – FT 2 : 3
Фенербахче
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Турция
03 ноября 2025, 03:42 |
72
0

Пять голов и удаление. Бешикташ и Фенербахче выдали огненное дерби Стамбула

Подопечные Тедеско добыли победу со счетом 3:2

03 ноября 2025, 03:42 |
72
0
Пять голов и удаление. Бешикташ и Фенербахче выдали огненное дерби Стамбула
Фенербахче

В воскресенье, 2 ноября, состоялся матч 11-го тура чемпионата Турции между «Бешикташом» и «Фенербахче».

Поединок принимал стадион «Тупраш» в Стамбуле.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля доминировали в начале матча и забили два гола, но на 26-й минуте остались вдесятером из-за удаления Кекчю. После этого инициатива перешла к команде Тедеско, которая совершила камбек и благодаря победному мячу Дурана взяла три очка.

«Бешикташ» с 17 очками стал 6-м в турнирной таблице. «Фенербахче» с 25 баллами – второй.

Также состоялось еще два матча 11-го тура: «Самсунспор» одолел «Коньяспор», а «Кайсериспор» одолел «Касымпашу».

Чемпионат Турции. 11-й тур

Бешикташ – Фенербахче – 2:3

Голы: Туре, 5, Топчю, 22 – Юксек, 32, Асенсио, 45+3, Дуран, 83

Удаление: Кокчю, 26

Видео голов и обзор матча:

Коньяспор – Самсунспор – 1:3

Голы: Найир, 59 – Мусаба, 5, Ндиайе, 13, Базур, 57 (автогол)

Видео голов и обзор матча:

Кайзериспор – Касымпаша – 3:2

Голы: Соялп, 11, Дэнсвил, 32, Тучи, 81 – Винк, 19, Канатзискуш, 67

Видео голов и обзор матча:

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Джон Дуран (Фенербахче).
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Марко Асенсио (Фенербахче), асcист Нене Доргелес.
32’
ГОЛ ! Мяч забил Исмаиль Юксек (Фенербахче).
25’
Оркун Кёкчю (Бешикташ) получает красную карточку.
22’
ГОЛ ! Мяч забил Эмирхан Топчу (Бешикташ), асcист Эль Билал Туре.
5’
ГОЛ ! Мяч забил Эль Билал Туре (Бешикташ), асcист Вацлав Черны.
По теме:
Чемпионат Франции: Лион потерял очки, разгромы от Ренна и Ланса
ВИДЕО. Судаков должен был быть удален в матче с Виторией? Украинца простили
Фулхэм – Вулверхэмптон – 3:0. Автогол и удаление в матче АПЛ. Видео голов
Бешикташ Фенербахче чемпионат Турции по футболу Кайсериспор Коньяспор Самсунспор Касымпаша Джон Дуран Эль-Билаль Туре удаление (красная карточка) Оркун Кёкчю Марко Асенсио
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
Футбол | 02 ноября 2025, 20:44 47
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти

Тренер прокомментировал поражение в классическом

Экс-арбитр ФИФА не понял, почему не был назначен пенальти в ворота Шахтера
Футбол | 02 ноября 2025, 22:59 6
Экс-арбитр ФИФА не понял, почему не был назначен пенальти в ворота Шахтера
Экс-арбитр ФИФА не понял, почему не был назначен пенальти в ворота Шахтера

Мирослав Ступар высказал свое мнение о действиях рефери в Классическом

Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему бой с Кличко был таким тяжелым?»
Бокс | 02.11.2025, 08:20
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему бой с Кличко был таким тяжелым?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему бой с Кличко был таким тяжелым?»
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
Футбол | 02.11.2025, 19:58
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
Источник: футболист сборной Украины может уйти из Динамо из-за легионера
Футбол | 03.11.2025, 04:22
Источник: футболист сборной Украины может уйти из Динамо из-за легионера
Источник: футболист сборной Украины может уйти из Динамо из-за легионера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр КРАСЮК: «Все будут помнить это поражение Усика»
Александр КРАСЮК: «Все будут помнить это поражение Усика»
02.11.2025, 00:32 3
Бокс
ШОВКОВСКИЙ: Мне позвонили из судейского корпуса и сказали, что это пенальти
ШОВКОВСКИЙ: Мне позвонили из судейского корпуса и сказали, что это пенальти
02.11.2025, 20:50 20
Футбол
Дэвид ХЭЙ: «У него лучшие шансы победить Усика. Он просто гений»
Дэвид ХЭЙ: «У него лучшие шансы победить Усика. Он просто гений»
01.11.2025, 05:22
Бокс
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
01.11.2025, 05:12 11
Футбол
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
02.11.2025, 20:40 5
Футбол
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
01.11.2025, 08:55 8
Футбол
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
01.11.2025, 08:41 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем