Чемпионат Франции: Лион потерял очки, разгромы от Ренна и Ланса
  4. Чемпионат Франции: Лион потерял очки, разгромы от Ренна и Ланса
Чемпионат Франции
Тулуза
02.11.2025 18:15 – FT 0 : 0
Гавр
Франция
03 ноября 2025, 01:11 | Обновлено 03 ноября 2025, 01:14
12
0

Чемпионат Франции: Лион потерял очки, разгромы от Ренна и Ланса

Состоялось шесть матчей французской Лиги 1

Чемпионат Франции: Лион потерял очки, разгромы от Ренна и Ланса
Getty Images/Global Images Ukraine. Ренн

В воскресенье, 2 ноября, состоялось шесть матчей 11-го тура чемпионата Франции.

  • «Ренн» дома разгромил «Страсбург».
  • «Лилль» не без проблем одолел «Анже»
  • «Метц» в гостях победил «Нант»
  • «Ланс» в родных стенах разгромил «Лорьян»
  • «Тулуза» и «Гавр» сыграли вничью без голов.
  • «Лион» потерял очки в гостях у «Бреста», также сыграл в нулевую ничью.

Чемпионат Франции. 11-й тур

Ренн – Страсбург – 4:1

Голы: Леполь, 9, 48, 60, Мейте, 45 – Нанаси, 77

Видео голов и обзор матча:

Лилль – Анже – 1:0

Гол: Феликс Коррейя, 45+2

Видео голов и обзор матча:

Нант – Мец – 0:2

Голы: Абуашвили, 82, Диалло, 89

Видео голов и обзор матча:

Ланс – Лорьян – 3:0

Голы: Эдуар, 6, Саид, 77, Байду, 89

Видео голов и обзор матча:

Тулуза – Гавр – 0:0

Видеообзор матча:

Брест – Лилль – 0:0

Удаление: Хатебур, 7

Видеообзор матча:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ПСЖ 11 7 3 1 21 - 9 09.11.25 21:45 Лион - ПСЖ01.11.25 ПСЖ 1:0 Ницца29.10.25 Лорьян 1:1 ПСЖ25.10.25 Брест 0:3 ПСЖ17.10.25 ПСЖ 3:3 Страсбург05.10.25 Лилль 1:1 ПСЖ 24
2 Марсель 11 7 1 3 25 - 11 08.11.25 18:00 Марсель - Брест01.11.25 Осер 0:1 Марсель29.10.25 Марсель 2:2 Анже25.10.25 Ланс 2:1 Марсель18.10.25 Марсель 6:2 Гавр04.10.25 Мец 0:3 Марсель 22
3 Ланс 11 7 1 3 17 - 10 08.11.25 22:05 Монако - Ланс02.11.25 Ланс 3:0 Лорьян29.10.25 Мец 2:0 Ланс25.10.25 Ланс 2:1 Марсель19.10.25 Ланс 2:1 ФК Париж04.10.25 Осер 1:2 Ланс 22
4 Лилль 11 6 2 3 23 - 13 09.11.25 18:15 Страсбург - Лилль02.11.25 Лилль 1:0 Анже29.10.25 Ницца 2:0 Лилль26.10.25 Лилль 6:1 Мец19.10.25 Нант 0:2 Лилль05.10.25 Лилль 1:1 ПСЖ 20
5 Монако 11 6 2 3 23 - 17 08.11.25 22:05 Монако - Ланс01.11.25 Монако 0:1 ФК Париж29.10.25 Нант 3:5 Монако25.10.25 Монако 1:0 Тулуза18.10.25 Анже 1:1 Монако05.10.25 Монако 2:2 Ницца 20
6 Лион 11 6 2 3 16 - 12 09.11.25 21:45 Лион - ПСЖ02.11.25 Брест 0:0 Лион29.10.25 ФК Париж 3:3 Лион26.10.25 Лион 2:1 Страсбург18.10.25 Ницца 3:2 Лион05.10.25 Лион 1:2 Тулуза 20
7 Страсбург 11 6 1 4 22 - 16 09.11.25 18:15 Страсбург - Лилль02.11.25 Ренн 4:1 Страсбург29.10.25 Страсбург 3:0 Осер26.10.25 Лион 2:1 Страсбург17.10.25 ПСЖ 3:3 Страсбург05.10.25 Страсбург 5:0 Анже 19
8 Ницца 11 5 2 4 16 - 16 09.11.25 18:15 Мец - Ницца01.11.25 ПСЖ 1:0 Ницца29.10.25 Ницца 2:0 Лилль26.10.25 Ренн 1:2 Ницца18.10.25 Ницца 3:2 Лион05.10.25 Монако 2:2 Ницца 17
9 Тулуза 11 4 3 4 17 - 15 09.11.25 16:00 Лорьян - Тулуза02.11.25 Тулуза 0:0 Гавр29.10.25 Тулуза 2:2 Ренн25.10.25 Монако 1:0 Тулуза19.10.25 Тулуза 4:0 Мец05.10.25 Лион 1:2 Тулуза 15
10 Ренн 11 3 6 2 18 - 17 07.11.25 21:45 ФК Париж - Ренн02.11.25 Ренн 4:1 Страсбург29.10.25 Тулуза 2:2 Ренн26.10.25 Ренн 1:2 Ницца19.10.25 Ренн 2:2 Осер05.10.25 Гавр 2:2 Ренн 15
11 ФК Париж 11 4 2 5 18 - 20 07.11.25 21:45 ФК Париж - Ренн01.11.25 Монако 0:1 ФК Париж29.10.25 ФК Париж 3:3 Лион24.10.25 ФК Париж 1:2 Нант19.10.25 Ланс 2:1 ФК Париж03.10.25 ФК Париж 2:0 Лорьян 14
12 Гавр 11 3 4 4 12 - 16 08.11.25 20:00 Гавр - Нант02.11.25 Тулуза 0:0 Гавр29.10.25 Гавр 1:0 Брест26.10.25 Осер 0:1 Гавр18.10.25 Марсель 6:2 Гавр05.10.25 Гавр 2:2 Ренн 13
13 Брест 11 2 4 5 14 - 18 08.11.25 18:00 Марсель - Брест02.11.25 Брест 0:0 Лион29.10.25 Гавр 1:0 Брест25.10.25 Брест 0:3 ПСЖ19.10.25 Лорьян 3:3 Брест04.10.25 Брест 0:0 Нант 10
14 Анже 11 2 4 5 8 - 15 09.11.25 18:15 Анже - Осер02.11.25 Лилль 1:0 Анже29.10.25 Марсель 2:2 Анже26.10.25 Анже 2:0 Лорьян18.10.25 Анже 1:1 Монако05.10.25 Страсбург 5:0 Анже 10
15 Нант 11 2 3 6 10 - 17 08.11.25 20:00 Гавр - Нант02.11.25 Нант 0:2 Мец29.10.25 Нант 3:5 Монако24.10.25 ФК Париж 1:2 Нант19.10.25 Нант 0:2 Лилль04.10.25 Брест 0:0 Нант 9
16 Лорьян 11 2 3 6 13 - 25 09.11.25 16:00 Лорьян - Тулуза02.11.25 Ланс 3:0 Лорьян29.10.25 Лорьян 1:1 ПСЖ26.10.25 Анже 2:0 Лорьян19.10.25 Лорьян 3:3 Брест03.10.25 ФК Париж 2:0 Лорьян 9
17 Мец 11 2 2 7 10 - 26 09.11.25 18:15 Мец - Ницца02.11.25 Нант 0:2 Мец29.10.25 Мец 2:0 Ланс26.10.25 Лилль 6:1 Мец19.10.25 Тулуза 4:0 Мец04.10.25 Мец 0:3 Марсель 8
18 Осер 11 2 1 8 7 - 17 09.11.25 18:15 Анже - Осер01.11.25 Осер 0:1 Марсель29.10.25 Страсбург 3:0 Осер26.10.25 Осер 0:1 Гавр19.10.25 Ренн 2:2 Осер04.10.25 Осер 1:2 Ланс 7
Полная таблица

Дубль Антони. Бетис разгромил Мальорку и вошел в топ-5 Ла Лиги
Милан – Рома – 1:0. Незабитый пенальти и 13 минут Довбика. Видео гола
Незабитый пенальти. Рома уступила Милану, Довбик вышел на замену
Ренн Страсбург Лилль Анже Нант Мец Ланс Лорьян Тулуза Гавр Брест (Франция) Лион чемпионат Франции по футболу видео голов и обзор Лига 1 (Франция) Ханс Хатебур удаление (красная карточка)
Даниил Кирияка
