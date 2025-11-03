Чемпионат Франции: Лион потерял очки, разгромы от Ренна и Ланса
Состоялось шесть матчей французской Лиги 1
В воскресенье, 2 ноября, состоялось шесть матчей 11-го тура чемпионата Франции.
- «Ренн» дома разгромил «Страсбург».
- «Лилль» не без проблем одолел «Анже»
- «Метц» в гостях победил «Нант»
- «Ланс» в родных стенах разгромил «Лорьян»
- «Тулуза» и «Гавр» сыграли вничью без голов.
- «Лион» потерял очки в гостях у «Бреста», также сыграл в нулевую ничью.
Чемпионат Франции. 11-й тур
Ренн – Страсбург – 4:1
Голы: Леполь, 9, 48, 60, Мейте, 45 – Нанаси, 77
Видео голов и обзор матча:
Лилль – Анже – 1:0
Гол: Феликс Коррейя, 45+2
Видео голов и обзор матча:
Нант – Мец – 0:2
Голы: Абуашвили, 82, Диалло, 89
Видео голов и обзор матча:
Ланс – Лорьян – 3:0
Голы: Эдуар, 6, Саид, 77, Байду, 89
Видео голов и обзор матча:
Тулуза – Гавр – 0:0
Видеообзор матча:
Брест – Лилль – 0:0
Удаление: Хатебур, 7
Видеообзор матча:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСЖ
|11
|7
|3
|1
|21 - 9
|09.11.25 21:45 Лион - ПСЖ01.11.25 ПСЖ 1:0 Ницца29.10.25 Лорьян 1:1 ПСЖ25.10.25 Брест 0:3 ПСЖ17.10.25 ПСЖ 3:3 Страсбург05.10.25 Лилль 1:1 ПСЖ
|24
|2
|Марсель
|11
|7
|1
|3
|25 - 11
|08.11.25 18:00 Марсель - Брест01.11.25 Осер 0:1 Марсель29.10.25 Марсель 2:2 Анже25.10.25 Ланс 2:1 Марсель18.10.25 Марсель 6:2 Гавр04.10.25 Мец 0:3 Марсель
|22
|3
|Ланс
|11
|7
|1
|3
|17 - 10
|08.11.25 22:05 Монако - Ланс02.11.25 Ланс 3:0 Лорьян29.10.25 Мец 2:0 Ланс25.10.25 Ланс 2:1 Марсель19.10.25 Ланс 2:1 ФК Париж04.10.25 Осер 1:2 Ланс
|22
|4
|Лилль
|11
|6
|2
|3
|23 - 13
|09.11.25 18:15 Страсбург - Лилль02.11.25 Лилль 1:0 Анже29.10.25 Ницца 2:0 Лилль26.10.25 Лилль 6:1 Мец19.10.25 Нант 0:2 Лилль05.10.25 Лилль 1:1 ПСЖ
|20
|5
|Монако
|11
|6
|2
|3
|23 - 17
|08.11.25 22:05 Монако - Ланс01.11.25 Монако 0:1 ФК Париж29.10.25 Нант 3:5 Монако25.10.25 Монако 1:0 Тулуза18.10.25 Анже 1:1 Монако05.10.25 Монако 2:2 Ницца
|20
|6
|Лион
|11
|6
|2
|3
|16 - 12
|09.11.25 21:45 Лион - ПСЖ02.11.25 Брест 0:0 Лион29.10.25 ФК Париж 3:3 Лион26.10.25 Лион 2:1 Страсбург18.10.25 Ницца 3:2 Лион05.10.25 Лион 1:2 Тулуза
|20
|7
|Страсбург
|11
|6
|1
|4
|22 - 16
|09.11.25 18:15 Страсбург - Лилль02.11.25 Ренн 4:1 Страсбург29.10.25 Страсбург 3:0 Осер26.10.25 Лион 2:1 Страсбург17.10.25 ПСЖ 3:3 Страсбург05.10.25 Страсбург 5:0 Анже
|19
|8
|Ницца
|11
|5
|2
|4
|16 - 16
|09.11.25 18:15 Мец - Ницца01.11.25 ПСЖ 1:0 Ницца29.10.25 Ницца 2:0 Лилль26.10.25 Ренн 1:2 Ницца18.10.25 Ницца 3:2 Лион05.10.25 Монако 2:2 Ницца
|17
|9
|Тулуза
|11
|4
|3
|4
|17 - 15
|09.11.25 16:00 Лорьян - Тулуза02.11.25 Тулуза 0:0 Гавр29.10.25 Тулуза 2:2 Ренн25.10.25 Монако 1:0 Тулуза19.10.25 Тулуза 4:0 Мец05.10.25 Лион 1:2 Тулуза
|15
|10
|Ренн
|11
|3
|6
|2
|18 - 17
|07.11.25 21:45 ФК Париж - Ренн02.11.25 Ренн 4:1 Страсбург29.10.25 Тулуза 2:2 Ренн26.10.25 Ренн 1:2 Ницца19.10.25 Ренн 2:2 Осер05.10.25 Гавр 2:2 Ренн
|15
|11
|ФК Париж
|11
|4
|2
|5
|18 - 20
|07.11.25 21:45 ФК Париж - Ренн01.11.25 Монако 0:1 ФК Париж29.10.25 ФК Париж 3:3 Лион24.10.25 ФК Париж 1:2 Нант19.10.25 Ланс 2:1 ФК Париж03.10.25 ФК Париж 2:0 Лорьян
|14
|12
|Гавр
|11
|3
|4
|4
|12 - 16
|08.11.25 20:00 Гавр - Нант02.11.25 Тулуза 0:0 Гавр29.10.25 Гавр 1:0 Брест26.10.25 Осер 0:1 Гавр18.10.25 Марсель 6:2 Гавр05.10.25 Гавр 2:2 Ренн
|13
|13
|Брест
|11
|2
|4
|5
|14 - 18
|08.11.25 18:00 Марсель - Брест02.11.25 Брест 0:0 Лион29.10.25 Гавр 1:0 Брест25.10.25 Брест 0:3 ПСЖ19.10.25 Лорьян 3:3 Брест04.10.25 Брест 0:0 Нант
|10
|14
|Анже
|11
|2
|4
|5
|8 - 15
|09.11.25 18:15 Анже - Осер02.11.25 Лилль 1:0 Анже29.10.25 Марсель 2:2 Анже26.10.25 Анже 2:0 Лорьян18.10.25 Анже 1:1 Монако05.10.25 Страсбург 5:0 Анже
|10
|15
|Нант
|11
|2
|3
|6
|10 - 17
|08.11.25 20:00 Гавр - Нант02.11.25 Нант 0:2 Мец29.10.25 Нант 3:5 Монако24.10.25 ФК Париж 1:2 Нант19.10.25 Нант 0:2 Лилль04.10.25 Брест 0:0 Нант
|9
|16
|Лорьян
|11
|2
|3
|6
|13 - 25
|09.11.25 16:00 Лорьян - Тулуза02.11.25 Ланс 3:0 Лорьян29.10.25 Лорьян 1:1 ПСЖ26.10.25 Анже 2:0 Лорьян19.10.25 Лорьян 3:3 Брест03.10.25 ФК Париж 2:0 Лорьян
|9
|17
|Мец
|11
|2
|2
|7
|10 - 26
|09.11.25 18:15 Мец - Ницца02.11.25 Нант 0:2 Мец29.10.25 Мец 2:0 Ланс26.10.25 Лилль 6:1 Мец19.10.25 Тулуза 4:0 Мец04.10.25 Мец 0:3 Марсель
|8
|18
|Осер
|11
|2
|1
|8
|7 - 17
|09.11.25 18:15 Анже - Осер01.11.25 Осер 0:1 Марсель29.10.25 Страсбург 3:0 Осер26.10.25 Осер 0:1 Гавр19.10.25 Ренн 2:2 Осер04.10.25 Осер 1:2 Ланс
|7
