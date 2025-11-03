Чемпионат Франции: Лион потерял очки, разгромы от Ренна и Ланса

В воскресенье, 2 ноября, состоялось шесть матчей 11-го тура чемпионата Франции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Ренн» дома разгромил «Страсбург».

«Лилль» не без проблем одолел «Анже»

«Метц» в гостях победил «Нант»

«Ланс» в родных стенах разгромил «Лорьян»

«Тулуза» и «Гавр» сыграли вничью без голов.

«Лион» потерял очки в гостях у «Бреста», также сыграл в нулевую ничью.

Чемпионат Франции. 11-й тур

Ренн – Страсбург – 4:1

Голы: Леполь, 9, 48, 60, Мейте, 45 – Нанаси, 77

Видео голов и обзор матча:

Лилль – Анже – 1:0

Гол: Феликс Коррейя, 45+2

Видео голов и обзор матча:

Нант – Мец – 0:2

Голы: Абуашвили, 82, Диалло, 89

Видео голов и обзор матча:

Ланс – Лорьян – 3:0

Голы: Эдуар, 6, Саид, 77, Байду, 89

Видео голов и обзор матча:

Тулуза – Гавр – 0:0

Видеообзор матча:

Брест – Лилль – 0:0

Удаление: Хатебур, 7

Видеообзор матча: