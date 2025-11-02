Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Саленко дал совет Суркису, кому в Динамо нужно указать на дверь
Украина. Премьер лига
02 ноября 2025, 23:42
Саленко дал совет Суркису, кому в Динамо нужно указать на дверь

Киевляне проиграли Классическое «Шахтеру»

ФК Динамо. Олег Саленко

Легенда «Динамо» Олег Саленко посоветовал клубу сменить главного тренера после поражения от «Шахтера».

«Я уже не раз говорил, в чем проблема «Динамо». После победы в Кубке над «Шахтером» у меня закралась мысль, что, может, я ошибаюсь. Но сегодня я в очередной раз убедился, что нужен новый главный тренер. И нужно строить новую команду. В «Динамо» необходимо полностью менять структуру подхода к футболу», – сказал Саленко.

2 ноября прошел матч 11-го тура УПЛ 2025/26 между командами «Шахтер» Донецк и «Динамо» Киев. Коллективы сыграли на стадионе Арена Львов. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу горняков.

