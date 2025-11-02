Саленко дал совет Суркису, кому в Динамо нужно указать на дверь

Легенда «Динамо» Олег Саленко посоветовал клубу сменить главного тренера после поражения от «Шахтера».

«Я уже не раз говорил, в чем проблема «Динамо». После победы в Кубке над «Шахтером» у меня закралась мысль, что, может, я ошибаюсь. Но сегодня я в очередной раз убедился, что нужен новый главный тренер. И нужно строить новую команду. В «Динамо» необходимо полностью менять структуру подхода к футболу», – сказал Саленко.

2 ноября прошел матч 11-го тура УПЛ 2025/26 между командами «Шахтер» Донецк и «Динамо» Киев. Коллективы сыграли на стадионе Арена Львов. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу горняков.