  4. Денис ПИДГУРСКИЙ: «Команда расстроена из-за этого результата»
Украина. Премьер лига
02 ноября 2025, 21:54 | Обновлено 02 ноября 2025, 21:55
Полузащитник «Руха» прокомментировал поражение от «Зари»

ФК Рух. Денис Пидгурский

Полузащитник львовского «Руха» Денис Пидгурский прокомментировал поражение от луганской «Зари» (0:1) в матче 11-го тура УПЛ:

«Мы сыграли третий за неделю матч, но считаю, что это не повлияло на нас. Мы снова показали неплохую игру, но только за хорошую игру в чемпионате очки не дают. Команда расстроена из-за этого результата – как минимум сегодня должна была быть ничья в матче с «Зарей».

«Рух» создает много моментов, но, к сожалению, не реализует их. У нас было много возможностей забить в матче с «Кривбассом», сейчас в игре с «Зарей». Нам нужно работать над завершением атак, и мы будем делать на этом акцент в тренировочном процессе.

Обидно, ведь команда демонстрирует хорошую игру, чувствуем, что появляется спокойствие в наших действиях – нет суматохи, создаем моменты у ворот соперника, но это пока не отражается на результатах. Нам остается только продолжать упорно работать, сделать правильные выводы, и рано или поздно удача вернется к нам и закончится эта неутешительная полоса. Верю, что со временем, кроме хорошей игры, «Рух» будет добиваться положительных результатов, и мы будем расти как индивидуально, так и командно».

чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Рух Львов Заря - Рух Денис Пидгурский
Даниил Кирияка Источник: ФК Рух Львов
