КАБАЕВ: «Динамо приложит все усилия, чтобы стать чемпионом и в этом году»

Полузащитник «Динамо» Владислав Кабаев прокомментировал выездной матч 11-го тура чемпионата Украины против донецкого «Шахтера», в котором «бело-синие» уступили со счетом 1:3:

– Мы очень плохо начали поединок – это у нас уже какая-то не очень хорошая тенденция. Мы сразу пропускаем, и потом приходится прикладывать вдвое больше усилий. Или же пропускаем в конце игры. Мы поговорили в раздевалке, Андрей Ярмоленко сказал, что концентрация в начале и в конце поединка, особенно против «Шахтера», чрезвычайно важна, и, к сожалению, мы ее потеряли. Думаю, как раз быстро пропущенный мяч и сыграл свою роль. И снова, включились, начали играть на других оборотах уже после того, как пропустили второй мяч. Это ненормально, но я не хочу сейчас добавлять негатива. Так неприятно проигрывать, особенно такому сопернику, как «Шахтер», но мы не опускаем головы и рук – все бывает. Это игра, это футбол, впереди еще много матчей чемпионата, так что ничего страшного не произошло. Поражение, безусловно, неприятное, сегодня будет бессонная ночь, но что поделаешь.

– Как обычно в матчах с «Шахтером», на поле было много эмоций. Насколько они повлияли на игру обеих команд?

– Конечно, с этим соперником по-другому нельзя, все понимают, что это «классическое» украинского футбола, много болельщиков приходит на такие матчи и в Киеве, и во Львове. Все мы смотрели поединки «Динамо» с «Шахтером», когда были детьми, и каждый из нас хотел принять участие в таком противостоянии. Сегодня как раз об этом задумался, ведь теперь я сам участник такого поединка. Наверное, если бы не война, людей пришло бы гораздо больше, атмосфера была бы еще ярче. Мы потратили много эмоций, у нас есть время, чтобы их восстановить, ведь сейчас чувствую больше негатива, чем позитива.

– На следующей неделе у «Динамо» матч Лиги конференций со «Зриньски» и дальше тоже непростой календарь, так что опускать руки некогда?

– Да. Обидно, что мы прилагаем огромные усилия, чтобы стать чемпионами, а потом выходим в еврокубки и, мягко говоря, позоримся там. Поэтому нам хочется не столько болельщикам, сколько прежде всего самим себе показать и доказать своей игрой, что уже пора включаться и добиваться результата. Конечно, никто не опускает руки, у нас впереди Лига конференций и матч чемпионата с ЛНЗ, который сейчас находится в хорошей форме. А перед «Динамо» всегда стоят максимальные цели. Будем прилагать максимальные усилия, чтобы стать чемпионами и в этом году.

– Как вы думаете, завоевать чемпионство впервые легче, чем его защитить?

– Хочется доказать и себе, и болельщикам, что прошлое чемпионство не было случайностью, не спонтанностью, что оно было заслуженным – думаю, так ответит каждый. Но действительно, на матчи с «Динамо» и «Шахтером» каждый соперник выходит с горящими глазами и играет против нас свои лучшие матчи. Это нормально. Когда я выступал за другие клубы, тоже выходил против «Динамо» с огромной мотивацией, дополнительный настрой от тренера или болельщиков не нужен, потому что это чувствуется внутри. Да, тяжело, но если ты играешь за «Динамо», если носишь этот герб на груди, будь готов и достаточно смел, чтобы защищать чемпионство и завоевывать этот титул снова.