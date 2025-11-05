Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Йожеф Сабо вынес приговор Динамо после поражения Шахтеру
Украина. Премьер лига
05 ноября 2025, 06:02 |
Йожеф Сабо вынес приговор Динамо после поражения Шахтеру

Бывший наставник киевлян считает, что команда больше не добавит в игре

Йожеф Сабо вынес приговор Динамо после поражения Шахтеру
УАФ. Йожеф Сабо

Бывший главный тренер «Динамо» Йожеф Сабо высказался о «Шахтере» и «Динамо» после воскресного Классического.

«Динамовцы проигрывали позиционно, поэтому и было много стыков и фолов. Что-то пытались доказать, но, к сожалению, не игрой в футбол. У Шахтера молодая команда, но уже демонстрирует привлекательную игру и наверняка еще прибавит. А это Динамо уже не прибавит, – считает Йожеф Сабо.

2 ноября прошел матч 11-го тура УПЛ 2025/26 между командами «Шахтер» Донецк и «Динамо» Киев. Коллективы сыграли на стадионе Арена Львов. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу горняков.

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев Йожеф Сабо
Дмитрий Олийченко Источник: Footboom
nicksaf
ШД може дадати ще один не призначенний пенальті у свої ворота
