Йожеф Сабо вынес приговор Динамо после поражения Шахтеру

Бывший главный тренер «Динамо» Йожеф Сабо высказался о «Шахтере» и «Динамо» после воскресного Классического.

«Динамовцы проигрывали позиционно, поэтому и было много стыков и фолов. Что-то пытались доказать, но, к сожалению, не игрой в футбол. У Шахтера молодая команда, но уже демонстрирует привлекательную игру и наверняка еще прибавит. А это Динамо уже не прибавит, – считает Йожеф Сабо.

2 ноября прошел матч 11-го тура УПЛ 2025/26 между командами «Шахтер» Донецк и «Динамо» Киев. Коллективы сыграли на стадионе Арена Львов. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу горняков.