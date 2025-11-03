Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Судаков четырьмя словами отреагировал на победу Шахтера в матче с Динамо

Горняки победили со счетом 3:1

УАФ. Георгий Судаков

Бывший футболист донецкого «Шахтера» Георгий Судаков, который сейчас защищает цвета лиссабонской «Бенфики», отреагировал на победу «горняков» в поединке УПЛ с киевским «Динамо».

«Кайфанул от классического! Спасибо 🤝⚒️», – написал Судаков в своем Телеграме.

2 ноября прошел матч 11-го тура УПЛ 2025/26 между командами «Шахтер» Донецк и «Динамо» Киев. Коллективы сыграли на стадионе Арена Львов. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу горняков.

ФОТО. Судаков четырьмя словами отреагировал на победу Шахтера в матче с Динамо

Дмитрий Олийченко
