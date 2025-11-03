Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛНЗ – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
ЛНЗ
03.11.2025 15:30 – 45+ 0 : 1
Карпаты Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
03 ноября 2025, 15:30 |
972
0

ЛНЗ – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 11-го тура УПЛ

03 ноября 2025, 15:30 |
972
0
ЛНЗ – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

В понедельник, 3 ноября, состоится матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги между ЛНЗ и «Карпатами».

Команды сыграют на стадионе «Черкассы-Арена» в городе Черкассах. Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После десяти сыгранных матчей ЛНЗ набрал 20 очков и расположилась на третьем месте, «Карапты» с 12-ю баллами – 12-е.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

ЛНЗ – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

События матча

25’
ГОЛ ! Мяч забил Игорь Краснопир (Карпаты Львов), асcист Владислав Бабогло.
По теме:
«Надо было наказать». Экс-арбитр ФИФА – о столкновении Ярмоленко с Бондарем
Вильхивцы в гостях одолели Буковину-2. Результаты 16-го тура Второй лиги
Форвард Динамо, который не нужен Шовковскому, провалил матч в Европе
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Полесье Полесье Житомир смотреть онлайн
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. «Где Динамо, где?» Жадсон обратился к фанатам Шахтера
Футбол | 03 ноября 2025, 12:36 14
ВИДЕО. «Где Динамо, где?» Жадсон обратился к фанатам Шахтера
ВИДЕО. «Где Динамо, где?» Жадсон обратился к фанатам Шахтера

Легендарный экс-игрок горняков отреагировал на победу в Классическом

Мирон Маркевич прокомментировал игру Ярмоленко в матче с Шахтером
Футбол | 03 ноября 2025, 13:41 4
Мирон Маркевич прокомментировал игру Ярмоленко в матче с Шахтером
Мирон Маркевич прокомментировал игру Ярмоленко в матче с Шахтером

Легендарный специалист считает, что вингеру «не дали свободно дышать»

Экс-арбитр ФИФА не понял, почему не был назначен пенальти в ворота Шахтера
Футбол | 02.11.2025, 22:59
Экс-арбитр ФИФА не понял, почему не был назначен пенальти в ворота Шахтера
Экс-арбитр ФИФА не понял, почему не был назначен пенальти в ворота Шахтера
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
Футбол | 02.11.2025, 20:44
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
Стало известно, что Ахметов думает по поводу будущего Турана в Шахтере
Футбол | 03.11.2025, 16:14
Стало известно, что Ахметов думает по поводу будущего Турана в Шахтере
Стало известно, что Ахметов думает по поводу будущего Турана в Шахтере
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джошуа принял неожиданное решение о будущем и обратился к Усику
Джошуа принял неожиданное решение о будущем и обратился к Усику
03.11.2025, 07:02 1
Бокс
Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя как пародия»
Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя как пародия»
03.11.2025, 08:13 12
Футбол
Американский супертяж: «Усик? Ему не хватает мощности, он не победит»
Американский супертяж: «Усик? Ему не хватает мощности, он не победит»
01.11.2025, 22:20 4
Бокс
Джозеф Паркер назвал шансы Уордли в бою против Усика
Джозеф Паркер назвал шансы Уордли в бою против Усика
01.11.2025, 22:25 1
Бокс
Шовковський звернувся до Шахтаря після поразки у гарячому матчі
Шовковський звернувся до Шахтаря після поразки у гарячому матчі
03.11.2025, 08:44 12
Футбол
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
02.11.2025, 20:40 5
Футбол
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
02.11.2025, 09:22 5
Футбол
Тренер: «Этот вратарь подвел себя, нас и сборную Украины»
Тренер: «Этот вратарь подвел себя, нас и сборную Украины»
02.11.2025, 00:59 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем