02 ноября 2025, 16:15 | Обновлено 02 ноября 2025, 16:24
Арина Соболенко – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого тура группового этапа на Итоговом турнире WTA 2025

Арина Соболенко – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини

2 ноября состоятся матчи первого тура группы Штеффи Граф на Итоговом турнире WTA 2025 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

В 16:00 на корт выйдут Арина Соболенко (WTA 1) и Жасмин Паолини (Италия, WTA 8).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет восьмая встреча соперниц. Счет 5:2 в пользу Арины.

В одном квартете Соболенко и Паолини выступают с американками Джессикой Пегулой и Коко Гауфф.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей

Арина Соболенко Жасмин Паолини Итоговый турнир WTA смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
