Арина Соболенко – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого тура группового этапа на Итоговом турнире WTA 2025
2 ноября состоятся матчи первого тура группы Штеффи Граф на Итоговом турнире WTA 2025 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
В 16:00 на корт выйдут Арина Соболенко (WTA 1) и Жасмин Паолини (Италия, WTA 8).
Это будет восьмая встреча соперниц. Счет 5:2 в пользу Арины.
В одном квартете Соболенко и Паолини выступают с американками Джессикой Пегулой и Коко Гауфф.
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
