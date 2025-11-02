Арина Соболенко – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

2 ноября состоятся матчи первого тура группы Штеффи Граф на Итоговом турнире WTA 2025 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

В 16:00 на корт выйдут Арина Соболенко (WTA 1) и Жасмин Паолини (Италия, WTA 8).

Это будет восьмая встреча соперниц. Счет 5:2 в пользу Арины.

В одном квартете Соболенко и Паолини выступают с американками Джессикой Пегулой и Коко Гауфф.

Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей