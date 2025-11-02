Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Супергол Зелиньски и спасение в концовке. Интер вырвал победу в Серии А
02.11.2025 13:30 – FT 1 : 2
02 ноября 2025, 15:30 |
Гранд из Милана не без проблем смог одолеть «Верону»

Интер

В воскресенье, 2 ноября, состоялся матч десятого тура чемпионата Италии между «Вероной» и «Интером».

Встречу принимал «Маркантонио Бентегоди» в Вероне. Стартовый свисток прозвучал в 13:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Звездные гости сумели выйти вперед на 16-й минуте благодаря суперголу Зелиньски, на что на 40-й минует точным ударом ответил Джеоване. Результат матча определил автогол – в компенсированное ко второму тайму время мяч в свои ворота срезал Мартин Фрезе, тем самым принес победу «Интеру».

С 21 очком после 10 матчей «Интер» расположился на второй строчке. «Верона» за десять туров набрала пять очков и расположилась на 18-м месте.

Серия А. 10-й тур

Верона – Интер – 1:2

Голы: Джеоване, 40 – Зелиньски, 16, Фрезе, 90+3 (автогол)

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

