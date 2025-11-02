Супергол Зелиньски и спасение в концовке. Интер вырвал победу в Серии А
Гранд из Милана не без проблем смог одолеть «Верону»
В воскресенье, 2 ноября, состоялся матч десятого тура чемпионата Италии между «Вероной» и «Интером».
Встречу принимал «Маркантонио Бентегоди» в Вероне. Стартовый свисток прозвучал в 13:30 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Звездные гости сумели выйти вперед на 16-й минуте благодаря суперголу Зелиньски, на что на 40-й минует точным ударом ответил Джеоване. Результат матча определил автогол – в компенсированное ко второму тайму время мяч в свои ворота срезал Мартин Фрезе, тем самым принес победу «Интеру».
С 21 очком после 10 матчей «Интер» расположился на второй строчке. «Верона» за десять туров набрала пять очков и расположилась на 18-м месте.
Серия А. 10-й тур
Верона – Интер – 1:2
Голы: Джеоване, 40 – Зелиньски, 16, Фрезе, 90+3 (автогол)
Фото матча:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мадридцы могут подписать Владислава Крапивцова
Поединок состоится 2 ноября и начнется ориентировочно в 19:30 по Киеву